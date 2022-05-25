В МОН подвели итоги 2020 года и рассказали о дальнейших планах

14:35 22 декабря Киев, Украина

Глава Минобразования Украины Сергей Шкарлет на заседании коллегии МОН подвел итоги 2020 года, а также рассказал о дальнейших планах развития среднего образования.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины, 22 декабря.

“Во время заседания коллегии МОН министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил о достижении в сфере общего среднего образования 2020 года и определил основные цели Министерства на следующий год”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение этого года был утвержден Государственный стандарт базового среднего образования, начата разработка типовых образовательных программ, в рамках реформы “Новая украинская школа” проведена сертификация более 900 педагогов.

“Для популяризации научно-технических, математических, инженерных профессий принята Концепция развития естественно-математического образования (STEM-образования). Нами также начата реформа школьного питания”, — отметил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

По его словам, Министерством образования и науки Украины был принят ряд мер с целью непрерывного, безопасного и равного доступа к обучению для всех школьников в условиях пандемии COVID-19. В частности, принято Положение о дистанционном обучении и открыта образовательная платформа для дистанционного и смешанного обучения “Всеукраинская школа онлайн”.

Кроме того, была перечислена в местные бюджеты специальная субвенция на закупку дезинфекторов для рук и поверхностей в размере почти 540 млн грн. Разрешено использовать остатки средств образовательной субвенции на закупку средств индивидуальной защиты.

Министр образования и науки добавил, что в период карантина было успешно проведено внешнее независимое оценивание. Сейчас разработан проект приказа о внесении изменений к проведению ЕГЭ, который проходит общественное обсуждение.



Также Шкарлет назвал основные цели, над которыми работает Министерство образования и науки Украины:



— утвердить типовую образовательную программу для 5-9 классов, которая будет соответствовать Государственному стандарту базового общего среднего образования;



— продолжить реализацию программы “Способная школа для лучших результатов” (1 млрд грн заложено в Государственный бюджет-2021);



— работать над повышением оплаты труда для педагогов;



— ввести педагогическую интернатуру.



Напомним, в Министерстве образования и науки дали ответы на пять самых распространенных вопросов по “Всеукраинской школе онлайн”, которые касаются регистрации в ВШО, имеющихся предметов и появления новых уроков.