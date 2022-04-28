В Украине отменили проведение всех школьных олимпиад

12:16 30 ноября Киев, Украина

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Украине, Министерство образования и науки приняло решение не проводить олимпиады для школьников.

Об этом сообщили в пресс-службе МОН в понедельник, 30 ноября.

«Принято решение не проводить Всеукраинские ученические олимпиады по учебным предметам, турниры, олимпиады по специальным дисциплинам и конкурсы профессионального мастерства при чрезвычайных обстоятельствах. Исключительно в заочной (дистанционной) форме могут проводиться Всеукраинские ученические конкурсы по учебным дисциплинам и конкурсы-защиты научно-исследовательских работ», - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что обычно в ноябре-декабре проводится второй этап олимпиад - районный. В некоторых областях школы его провели. Однако для следующих этапов передвижение из районов в города может увеличить риск передачи коронавирусной инфекции.