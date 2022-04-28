В Украине отменили проведение всех школьных олимпиад
12:16 30 ноября Киев, Украина
Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Украине, Министерство образования и науки приняло решение не проводить олимпиады для школьников.
Об этом сообщили в пресс-службе МОН
в понедельник, 30 ноября.
«Принято решение не проводить Всеукраинские ученические олимпиады по учебным предметам, турниры, олимпиады по специальным дисциплинам и конкурсы профессионального мастерства при чрезвычайных обстоятельствах. Исключительно в заочной (дистанционной) форме могут проводиться Всеукраинские ученические конкурсы по учебным дисциплинам и конкурсы-защиты научно-исследовательских работ», - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что обычно в ноябре-декабре проводится второй этап олимпиад - районный. В некоторых областях школы его провели. Однако для следующих этапов передвижение из районов в города может увеличить риск передачи коронавирусной инфекции.
«Для прохождения всех этапов детям и учителям необходимо передвигаться по городу, затем - между областями, общаться с другими людьми. Это увеличивает риск заражения и распространения коронавирусной болезни. Учитывая советы педагогов и рекомендации Минздрава относительно максимального ограничения контактов между людьми, было принято решение о непроведении ученических олимпиад во время карантина», -
добавил в МОН.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии