В мире отмечают Международный день пожарных

13:47 04 Май Киев, Украина

Международный день пожарных отмечается 4 мая, он учрежден в память о 5 австралийских пожарных, которые погибли во время тушения масштабного лесного пожара в 1998 году.

Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Дата была выбрана в честь святого Флориана Лорхского, покровителя пожарных, память которого католическая церковь отмечает 4 мая.



2 декабря 1998 года в регионе Линтон (штат Виктория, Австралия) разбушевался масштабный лесной пожар. Местные пожарные вызывали подмогу. Когда пятеро пожарных, отправившихся на помощь, въехали в зону огня, ветер внезапно поменял направление. Пожарную машину охватило пламя, и все пятеро погибли.

В этот день отдают дань памяти пожарным, погибшим на службе, и демонстрируют свою благодарность и уважение тем, кто каждый день рискует своими жизнями ради спасения чужих.

Символом Международного дня пожарных является красно-синяя лента длиной пять сантиметров и шириной один сантиметр. Два разных цвета соединяются в середине ленты, красный цвет символизирует огонь, а синий — воду. Кроме того, эти цвета используют службы экстренной помощи во многих странах мира

Международный день пожарных отмечают не только сами пожарные, но и все работники служб экстренной помощи.