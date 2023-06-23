В Минздраве рассказали об опасности бесконтрольного употребления йодида калия

15:46 23 июня Киев, Украина

Бесконтрольное употребление йодида калия опасно. Значительная передозировка препарата может привести к тяжелым последствиям и даже смерти.

Об этом предупредили в Министерстве здравоохранения на фоне риска, что россия совершит теракт на Запорожской атомной станции.



К побочным эффектам неконтролируемого приема стабильного йода относят: