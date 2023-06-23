В Минздраве рассказали об опасности бесконтрольного употребления йодида калия

15:46 23 июня Киев, Украина

Бесконтрольное употребление йодида калия опасно. Значительная передозировка препарата может привести к тяжелым последствиям и даже смерти.
 
Об этом предупредили в Министерстве здравоохранения на фоне риска, что россия совершит теракт на Запорожской атомной станции.

К побочным эффектам неконтролируемого приема стабильного йода относят:
  • сыпь на коже;
  • воспаление слюнных желез с отеком и болью, частичной потерей вкуса и сухостью во рту;
  • желудочно-кишечные расстройства – тошноту, диарею;
  • серьезные аллергические реакции – лихорадка и боли в суставах, отек частей тела (лицо, губ, языка, горла, рук или ног), проблемы с дыханием, говорением или глотанием;
  • хрипы или одышку;
  • расстройства сердечно-сосудистой системы: нарушение сердечного ритма, тахикардию, фибрилляцию предсердий;
  • расстройства нервной системы: возбуждение, дрожь, тремор рук;
  • зоб – увеличение размеров щитовидной железы
  • потеря массы тела
  • гиперфункцию щитовидной железы
  • снижение функции щитовидной железы (гипотиреоз), чревато снижением частоты пульса, артериального давления.
  • также есть риск смерти.