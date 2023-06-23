В Минздраве рассказали об опасности бесконтрольного употребления йодида калия

Бесконтрольное употребление йодида калия опасно. Значительная передозировка препарата может привести к тяжелым последствиям и даже смерти.
Об этом предупредили в Министерстве здравоохранения на фоне риска, что россия совершит теракт на Запорожской атомной станции.
К побочным эффектам неконтролируемого приема стабильного йода относят:
К побочным эффектам неконтролируемого приема стабильного йода относят:
- сыпь на коже;
- воспаление слюнных желез с отеком и болью, частичной потерей вкуса и сухостью во рту;
- желудочно-кишечные расстройства – тошноту, диарею;
- серьезные аллергические реакции – лихорадка и боли в суставах, отек частей тела (лицо, губ, языка, горла, рук или ног), проблемы с дыханием, говорением или глотанием;
- хрипы или одышку;
- расстройства сердечно-сосудистой системы: нарушение сердечного ритма, тахикардию, фибрилляцию предсердий;
- расстройства нервной системы: возбуждение, дрожь, тремор рук;
- зоб – увеличение размеров щитовидной железы
- потеря массы тела
- гиперфункцию щитовидной железы
- снижение функции щитовидной железы (гипотиреоз), чревато снижением частоты пульса, артериального давления.
- также есть риск смерти.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии