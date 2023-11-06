В Минздраве рассказали, может ли быть в Украине эпидемия гепатита А

19:32 06 ноября Киев, Украина

Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что в настоящее время вспышка гепатита А наблюдается только в Винницкой области. В других регионах фиксируются единичные случаи, и эпидемиологическая связь между ними не установлена

"Случаи гепатита А фиксируются на территории Украины ежегодно в разных областях. Гепатит А имеет сезонность и обычно проявляется в холодное время года. Например, в 2022 году было зафиксировано 281 случай. В большинстве случаев не имеют общей эпидемиологической связи, то есть одного общего источника инфицирования, как сейчас", - сказал он.

Как отметили в Минздраве, по состоянию на 6 ноября, случаи гепатита А кроме Винницкой области, зафиксированы в следующих областях:

Тернопольская (1 случай),

Закарпатская (11 случаев),

Днепропетровская (3 случая).

Также в течение октября было зафиксировано 12 случаев гепатита А в Ивано-Франковской области. В очагах проведено эпидрасследование и окончательная дезинфекция.



По словам Кузина, каждый случай отдельно расследуют специалисты центров контроля и профилактики болезней — изучают как источник заражения, так и проводят анализ контактного круга лиц, которые могли быть "переносчиками" вируса или потенциально могут быть инфицированы. Таким образом, устанавливают обстоятельства заболевания и локализуют дальнейшее распространение вируса.