В Минздраве рассказали, может ли быть в Украине эпидемия гепатита А

Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что в настоящее время вспышка гепатита А наблюдается только в Винницкой области. В других регионах фиксируются единичные случаи, и эпидемиологическая связь между ними не установлена
Как отметили в Минздраве, по состоянию на 6 ноября, случаи гепатита А кроме Винницкой области, зафиксированы в следующих областях:
- Тернопольская (1 случай),
- Закарпатская (11 случаев),
- Днепропетровская (3 случая).
Также в течение октября было зафиксировано 12 случаев гепатита А в Ивано-Франковской области. В очагах проведено эпидрасследование и окончательная дезинфекция.
По словам Кузина, каждый случай отдельно расследуют специалисты центров контроля и профилактики болезней — изучают как источник заражения, так и проводят анализ контактного круга лиц, которые могли быть "переносчиками" вируса или потенциально могут быть инфицированы. Таким образом, устанавливают обстоятельства заболевания и локализуют дальнейшее распространение вируса.
По словам Кузина, каждый случай отдельно расследуют специалисты центров контроля и профилактики болезней — изучают как источник заражения, так и проводят анализ контактного круга лиц, которые могли быть "переносчиками" вируса или потенциально могут быть инфицированы. Таким образом, устанавливают обстоятельства заболевания и локализуют дальнейшее распространение вируса.
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