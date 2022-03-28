В Минздраве рассказали, когда в регионах откроют первые Центры контроля и профилактики болезней

С 1 июля во всех регионах Украины открывают Центры контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ). На центрах будет лежать ответственность над болезнями и связанными с ними нештатными ситуациями.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.
Отмечается, что ЦКПЗ создаются благодаря объединению существующих региональных мощностей - лабораторных центров, областных центров общественного здоровья, подразделений по статистике и отделов мониторинга и оценки. Эти центры будут полностью ответственны за контроль над болезнями в регионе - от рутинного мониторинга показателей, к прогнозированию, выявления чрезвычайных ситуаций, вспышек и реагирования на них.
В Минздраве также перечислили главные функции ЦКПЗ:
- обеспечение эпидемиологического надзора, санитарного и эпидемического благополучия населения,
- защита населения от инфекционных болезней, предупреждение и профилактика неинфекционных заболеваний,
- поддержка биологической безопасности и биологической защиты, эпидемиологического надзора (наблюдения), иммунопрофилактики, просветительской работы по здоровому образу жизни,
- предотвращение факторов риска, борьба с устойчивостью к противомикробным препаратам, реагирование на опасности для здоровья и чрезвычайные положения в сфере здравоохранения и тому подобное.
Отмечается, что ЦКПЗ создаются благодаря объединению существующих региональных мощностей - лабораторных центров, областных центров общественного здоровья, подразделений по статистике и отделов мониторинга и оценки. Эти центры будут полностью ответственны за контроль над болезнями в регионе - от рутинного мониторинга показателей, к прогнозированию, выявления чрезвычайных ситуаций, вспышек и реагирования на них.
В Минздраве также перечислили главные функции ЦКПЗ:
- обеспечение эпидемиологического надзора, санитарного и эпидемического благополучия населения,
- защита населения от инфекционных болезней, предупреждение и профилактика неинфекционных заболеваний,
- поддержка биологической безопасности и биологической защиты, эпидемиологического надзора (наблюдения), иммунопрофилактики, просветительской работы по здоровому образу жизни,
- предотвращение факторов риска, борьба с устойчивостью к противомикробным препаратам, реагирование на опасности для здоровья и чрезвычайные положения в сфере здравоохранения и тому подобное.
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