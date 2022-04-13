В Минздраве назвали вопросы, с которыми чаще всего обращаются на горячую линию контакт-центра

13:33 18 ноября Киев, Украина

Замминистра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер отметил, что для более оперативного реагирования и повышения качества консультаций в контакт-центре , необходимо регулярно повышать уровень квалификации операторов. На сегодняшний день их насчитывается около 150 человек.



Об этом замминистр рассказал в ходе утреннего брифинга.



"За две недели работы операторов мы поняли, что ежедневно необходимо улучшать работу, менять алгоритмы, следить за качеством ответов и консультировать так же наших операторов относительно новостей, которые ежедневно появляются в нашей сфере", - отметил замминистра.



По его словам, к работе в контакт-центре привлечено около 150 операторов. Они прошли специализированное обучение по методу работы, регистрации обращений и предоставлении исчерпывающих ответов гражданам.



Указано, что чаще всего на горячую линию обращаются по поводу:

коммуникации с семейными врачами и подписания декларации,

диагностики и направлений на нее,

результатов тестирования,

амбулаторного лечения,

бесплатных лекарств и тестирования,

порядка самоизоляции и путешествий за границу.

По словам Кучера, наибольшее число обращений на горячую линию зафиксировано в Киевской области - 18%, Киеве - 14%, Днепропетровской области - 9,6%, Харьковской области - 6% и Черкасской области - 5,3%.



По состоянию на 11 ноября в Минздраве сообщали о 27 тысячах звонков на горячую линию министерства.