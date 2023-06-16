В Минздраве дали рекомендации, как защититься от холеры

16:23 09 июня Киев, Украина

На затопленных в результате теракта россиян на Каховской ГЭС территориях могут возникнуть болезни, связанные с ограниченным доступом к чистой воде, в том числе и холера. Вызвать холеру может смешивание канализационных вод с питьевой водой и подземными водами, следовательно – и загрязнение колодцев.
 
Об этом информирует пресс-служба Минздрава.

Однако в пострадавших от подтопления и прилегающих к ним районах осуществляется усиленный эпидемиологический надзор, отметили в ведомстве. Также увеличен запас всех необходимых лекарств.
“По соцсетям ходят сообщения о страшной эпидемии холеры. Не распространяйте непроверенную информацию – так вы подыгрываете врагу. Следите за информацией исключительно из официальных источников", — отметили в Минздраве.
Медики напомнили, что холера распространяется из-за загрязненной воды и пищи. Она приводит к сильной диарее, которая может привести к резкому обезвоживанию организма. Если не начать лечение, сильное обезвоживание может привести к шоку, коме и смерти в течение нескольких часов.
"В случае появления признаков острой кишечной инфекции - не ждите развития заболевания - немедленно обратитесь к врачу", - призывают в Минздраве.
Как защититься от холеры
  • Ни в коем случае не пейте и не используйте сырую воду.
  • Мойте руки, фрукты и овощи водой, в качестве которой уверены.
  • По возможности избегайте контакта с грязной водой.
  • Хорошо прожаривайте мясо и рыбу. Не собирайте мертвую рыбу (или умирающую) и не ешьте ее.