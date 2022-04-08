В Минздраве дали практические советы, как пережить летний зной

19:32 07 июля Киев, Украина

Температура воздуха выше 30 °C может нанести серьезный вред вашему организму. Для того, чтоб избежать обезвоживания и теплового удара, необходимо следовать простым правилам.

О них рассказали в Министерстве здравоохранения Украины.



Если у вас дома есть кондиционер — смело используйте его, чтобы охладиться. Однако нельзя выставлять его на очень низкую температуру сразу после того, как вы побывали на жаркой улице. Снижайте температуру постепенно, потому что из-за переохлаждения вы можете заболеть. Также холодный поток воздуха в одну точку может вызвать воспаление мышц — не сидите прямо напротив кондиционера.



Во время жары нужно пить больше, чем обычно, потому что организм теряет очень много жидкости. Лучше всего пить обычную воду — сладкие напитки, кофе или алкоголь приводят к большим потерям жидкости. Также очень холодная вода или смузи могут вызвать судороги желудка.



Прохладный душ или ванна тоже помогут снизить температуру тела. Купание должно быть комфортным, поэтому постепенно снижайте температуру воды.



Как спастись от жары?