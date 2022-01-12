В Минюсте отчитались о распределении конфискованного имущества

Министерство юстиции Украины в сотрудничестве с Государственной исполнительной службой передало нереализованного конфискованного имущества на 19,43 млн грн по итогам 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ГП «СЕТАМ».
Указывается, что имущество было передано безвозмездно. Его направили на нужды военных, больниц, школ и детских домов.
В частности, 65 транспортных средств, 84,93 тысячи единиц одежды, 2 единицы жилья, а также 1,3 млн единиц другого имущества (электронная и бытовая техника, раритет, запчасти, дрова, бытовая химия и т.п.).
При этом больше всего получила Закарпатская область (имущества на 5,7 млн грн), Черниговская (2,65 млн грн) и Волынская области (2,44 млн грн).
«Только для Вооруженных Сил Украины было передано 25 автомобилей на 2,88 млн грн в этом году», — отметил генеральный директор предприятия.
Указывается, что имущество было передано безвозмездно. Его направили на нужды военных, больниц, школ и детских домов.
В частности, 65 транспортных средств, 84,93 тысячи единиц одежды, 2 единицы жилья, а также 1,3 млн единиц другого имущества (электронная и бытовая техника, раритет, запчасти, дрова, бытовая химия и т.п.).
При этом больше всего получила Закарпатская область (имущества на 5,7 млн грн), Черниговская (2,65 млн грн) и Волынская области (2,44 млн грн).
«Только для Вооруженных Сил Украины было передано 25 автомобилей на 2,88 млн грн в этом году», — отметил генеральный директор предприятия.
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