В Минсреды Украины рассказали о проблеме мусора, образовавшегося в результате войны

С начала полномасштабной войны в Украине уже образовалось около 10-12 миллионов тонн мусора. Однако окончательная цифра станет известна после деоккупации всех территорий.
Об этом сказала заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов (Минсреды) Украины Виктория Киреева.
По словам чиновника, немалой проблемой является большая масса строительного мусора.
Об этом сказала заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов (Минсреды) Украины Виктория Киреева.
По словам чиновника, немалой проблемой является большая масса строительного мусора.
Она отметила, что Минсреды разработало порядок повторного использования и утилизации строительного мусора, созданного в результате войны. Определить и организовать площадки для сборки такого мусора должны местные власти. В некоторых общинах это уже сделали. В частности, такой опыт уже есть в Киевской области, где мусор утилизируют с помощью предоставленной японской компанией JICA специальной техники.
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