В Минсреды Украины рассказали о проблеме мусора, образовавшегося в результате войны

14:32 20 июня Киев, Украина





Об этом сказала заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов (Минсреды) Украины Виктория Киреева.



По словам чиновника, немалой проблемой является большая масса строительного мусора. С начала полномасштабной войны в Украине уже образовалось около 10-12 миллионов тонн мусора . Однако окончательная цифра станет известна после деоккупации всех территорий.Об этом сказала заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов (Минсреды) Украины Виктория Киреева.По словам чиновника, немалой проблемой является большая масса строительного мусора.

"За почти полтора года войны россияне разрушили почти 60 тысяч объектов. Из них 48 тысяч – это жилые застройки. Сегодня областные государственные администрации вместе с Министерством защиты окружающей среды оценивают, что объем строительного мусора составил почти 450 тысяч тонн. И это большая проблема", – подчеркнула Виктория Киреева.

Она отметила, что Минсреды разработало порядок повторного использования и утилизации строительного мусора, созданного в результате войны. Определить и организовать площадки для сборки такого мусора должны местные власти. В некоторых общинах это уже сделали. В частности, такой опыт уже есть в Киевской области, где мусор утилизируют с помощью предоставленной японской компанией JICA специальной техники.