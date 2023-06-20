В Минсреды Украины рассказали о проблеме мусора, образовавшегося в результате войны

14:32 20 июня Киев, Украина

С начала полномасштабной войны в Украине уже образовалось около 10-12 миллионов тонн мусора. Однако окончательная цифра станет известна после деоккупации всех территорий.

Об этом сказала заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов (Минсреды) Украины Виктория Киреева.

По словам чиновника, немалой проблемой является большая масса строительного мусора.
"За почти полтора года войны россияне разрушили почти 60 тысяч объектов. Из них 48 тысяч – это жилые застройки. Сегодня областные государственные администрации вместе с Министерством защиты окружающей среды оценивают, что объем строительного мусора составил почти 450 тысяч тонн. И это большая проблема", – подчеркнула Виктория Киреева.
Она отметила, что Минсреды разработало порядок повторного использования и утилизации строительного мусора, созданного в результате войны. Определить и организовать площадки для сборки такого мусора должны местные власти. В некоторых общинах это уже сделали. В частности, такой опыт уже есть в Киевской области, где мусор утилизируют с помощью предоставленной японской компанией JICA специальной техники.
 
По данным Минсреды, сумма ущерба, нанесенная окружающей среде Украины в результате войны, составляет почти два триллиона гривен.