В Минсоцполитики стартует новая информкампания "Не дай домашнему насилию шанс!"

В связи с вынужденным положением большинства украинцев оставаться дома из-за карантина и прочих ограничений, вызванных пандемией, в Украине существенно увеличилось количество жалоб на домашнее насилие.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
В министерстве отмечают, что насилие в отношении женщин и девушек негативно влияет на их репродуктивное здоровье, в результате чего снижается уровень рождаемости и увеличивается количество новорожденных детей с проблемами здоровья.
Также, COVID-19 изменил жизнь людей, появились дополнительные факторы, которые провоцируют проявления домашнего насилия.
Также, COVID-19 изменил жизнь людей, появились дополнительные факторы, которые провоцируют проявления домашнего насилия.
В министерстве добавили: если вы нуждаетесь в консультации, боитесь обращаться в полицию по данному вопросу или по другим причинам, то можете позвонить на номера "горячих линий", где вам предоставят консультации и разъяснения.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии