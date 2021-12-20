В Минсоцполитики пообещали, что через год средняя пенсия составит 4533 гривны

20:41 14 Декабрь Киев, Украина

О том, что основной массе украинских пенсионеров трудно не только жить, но даже выживать на пенсионные выплаты от государства, можно не напоминать. Очередные «копеечные» повышения пенсий «съедает» коммуналка и рост цен на продукты питания и лекарства. По данным самого же Минсоцполитики 77% пенсионеров живут за чертой гуманитарной бедности.

И вот, сегодня, 14 декабря, Министерства социальной политики Украины подарило пожилым людям небольшую надежду на послабление нищенского существования. По данным министерства, уже в декабре 2022 года размер средней (не минимальной!) пенсии по стране составит 4533 гривны. Это как в анекдоте про среднюю температуру по больнице. Впервые за последние 8 лет она превысить прожиточный минимум для нетрудоспособных на 15%.

Чтобы охладить предвкушаемое ожидание приводим данные на 1 декабря этого года: сейчас указанный прожиточный минимум составляет 3723 гривны, а средняя пенсия по Украине - 3980 гривен, т.е. на 6,9% больше. И еще не известно, каким будет этот порог выживания через год.

Напомним, что благодаря программе правительства, направленной на заботу о людях пожилого возраста, с 1 декабря этого года минимальная пенсия увеличилась на 80 гривен и теперь составляет 1934 гривны, или половину прожиточного минимума.