В Минсоцполитики рассказали, кто имеет право на субсидию при обогреве дома электроприбором

11:28 08 Февраль Киев, Украина

По словам министра социальной политики, в некоторых населенных пунктах Украины отсутствует и газовое и электрическое отопление.



Украинцы, проживающие на линии разграничения, могут получить специальную субсидию на электрообогрев, осуществляемую с помощью бытовых электрообогревателей. Ее сумма составляет 1500–1700 грн.

Об этом в эфире телеканала " Дом " сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.



По словам Лазебной, сейчас этим механизмом уже активно пользуются жители Донбасса, однако на Луганщине количество людей, воспользовавшихся этим правом, значительно меньше.



«Там у людей нет ни газового отопления, ни электроотопления, потому что там все было разрушено. Мы сделали исключение. Для всех населенных пунктов, которые находятся на линии разграничения, мы дали право на субсидию по тарифам, как для электроотопления. У кого нет электроотопления, они обогреваются электрообогревателями», – объяснила министр.