В Минсоцполитике отчитались о компенсациях за подорожание электроэнергии

12:41 17 февраля Киев, Украина

Минсоцполитики гарантирует украинцам компенсацию за подорожание электроэнергии в размере 563,5 гривни.

Об этом накануне сообщило Министерство социальной политики.



Указано, что на выплату компенсаций в январе было направлено 322,1 млн гривен. Таким образом, Минсоцполитики временно (до конца отопительного сезона) компенсирует отмену льготного тарифа на отопление электроэнергией.



"Был быстро наработан механизм введения компенсационных выплат, когда оплата идет не домохозяйству, а поставщику. Собственно, этот механизм был введен до конца отопительного периода, как краткосрочный алгоритм поддержки в период отопительного сезона", – пояснил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.



Кроме того, как и раньше работает механизм компенсации расходов на коммуналку в виде субсидий. Сейчас их получает 3 млн семей. Для них расходы на коммуналку даже после повышения тарифов не выросли. Если они тратят в пределах норматива, то платят всего лишь определенный процент от своих доходов (от 10% до 20%), остальное компенсируется деньгами налогоплательщиков.



Напомним, с 1 января в Украине отменили льготные тарифы на электричество, в том числе и за первые 100 кВт-ч.



В свою очередь Минэнерго объяснило повышение цен на электричество. Оказалось, льготные тарифы отменили, чтобы избежать стремительного роста цен с января.