В минсоцполитике назвали регионы, принявшие максимальное количество внутренних переселенцев

07:23 21 апреля Киев, Украина

По состоянию на 20 апреля больше всего внутренних переселенцев зарегистрировано в Днепропетровской, Львовской и Винницкой областях. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телемарафона.



По ее данным, несмотря на огромные очереди на регистрацию временно перемещенных лиц и массовые кибератаки на сайты органов соцзащиты, уже удалось зарегистрировать 1 млн 661 тыс. переселенцев.



В то же время через приложение Дія оформлены шесть тысяч таких заявок, еще 70 тысяч запросов находятся в обработке.



Лазебная подчеркнула, что на данный момент все социальные выплаты финансируются. Могут быть сложности с выплатой пенсий через Укрпочту, поскольку не все отделения работают, но вопрос можно решить, обратившись в другое отделение, объяснила она.



"Выплаты на захваченных территориях невозможны - сначала их нужно освободить", - резюмировала министр.