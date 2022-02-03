В Минсоцполитики дали совет, как обеспечить себе достойную пенсию

Для того чтобы в почтенном возрасте иметь достойный уровень жизни, украинцам, которым сейчас по 40 лет, стоит накапливать средства.
Такое мнение высказала председатель Комитета Верховной Рады Украины по социальной политике и защите прав ветеранов Галина Третьякова.
«Солидарный уровень – это лишь подстраховка на случай, если человек все потерял. Большинство демократических стран позволяет людям накапливать. В результате пенсионной реформы украинцы тоже будут накапливать», – отметила политика.
Галина Третьякова добавила, что законопроектом , которым вводятся накопительные пенсионные счета, предусмотрено также наследование накоплений в случае, если человек, на который был открыт счет, не доживет до пенсии.
«Эти накопления наследуются: либо согласно Гражданскому кодексу, либо человек может назначить кого-нибудь. Причем есть два механизма использования этих средств: либо для немедленного использования, либо для пенсионного обеспечения наследника», – пояснила Третьякова.
Напомним, согласно обработанному и переданному на рассмотрение Верховной Раде для повторного рассмотрения в первом чтении «Проектом Закона об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении» , в течение 2022 года правительство должно создать Уполномоченный пенсионный фонд. После этого для каждого гражданина, который на сегодняшний день является наемным работником, которому меньше 55 лет, будут открыты накопительные счета, на которые ежемесячно будут поступать средства из двух источников – единых социальных взносов (ЕСВ) и государственного бюджета.
«Солидарный уровень – это лишь подстраховка на случай, если человек все потерял. Большинство демократических стран позволяет людям накапливать. В результате пенсионной реформы украинцы тоже будут накапливать», – отметила политика.
Галина Третьякова добавила, что законопроектом , которым вводятся накопительные пенсионные счета, предусмотрено также наследование накоплений в случае, если человек, на который был открыт счет, не доживет до пенсии.
«Эти накопления наследуются: либо согласно Гражданскому кодексу, либо человек может назначить кого-нибудь. Причем есть два механизма использования этих средств: либо для немедленного использования, либо для пенсионного обеспечения наследника», – пояснила Третьякова.
Напомним, согласно обработанному и переданному на рассмотрение Верховной Раде для повторного рассмотрения в первом чтении «Проектом Закона об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении» , в течение 2022 года правительство должно создать Уполномоченный пенсионный фонд. После этого для каждого гражданина, который на сегодняшний день является наемным работником, которому меньше 55 лет, будут открыты накопительные счета, на которые ежемесячно будут поступать средства из двух источников – единых социальных взносов (ЕСВ) и государственного бюджета.
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