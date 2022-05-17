В Минсоцполитики рассказали, сколько детей ежегодно оказываются в детских домах

Ежегодно в детские дома, в большинстве своем из-за соцпроблем, попадают 2 тысячи маленьких украинцев.
Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная во время дискуссии "Дом ребенка не для ребенка".
По ее словам, в общинах есть чуть больше 400 специалистов по социальной работе, все остальные работают на районном уровне.
Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная во время дискуссии "Дом ребенка не для ребенка".
По ее словам, в общинах есть чуть больше 400 специалистов по социальной работе, все остальные работают на районном уровне.
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