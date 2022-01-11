В Минобразования внесли изменения в работу частных ВУЗов

Начиная с этого года у частных ВУЗов Украины появилась возможность осуществлять подготовку младших бакалавров и бакалавров по госзаказу.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования.
Таким заведениям будет открыт доступ к модулю "Государственный заказ" Единой государственной базы по вопросам образования (ЕДЕБО), если они подадут заявление в МОН до 24 мая 2021 года.
Соответствующее письмо №1 / 9-217 от 27.04.2021 г.. Направлено заведениям частной формы собственности, осуществляющим подготовку младших бакалавров и бакалавров.
В случае открытия доступа к ЕДЕБО и получения мест государственного заказа учебные заведения должны будут соблюдать законодательство об индикативной себестоимости на всех уровнях, специальностях и формах получения высшего образования.
Такие возможности реализуются во исполнение абзаца третьего пункта 8 Заключительных положений Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021".
Отметим, что Всеукраинское объединение организаций работодателей в сфере высшего образования выразило поддержку МОН относительно внедрения этой инициативы.
Такие возможности реализуются во исполнение абзаца третьего пункта 8 Заключительных положений Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021".
Отметим, что Всеукраинское объединение организаций работодателей в сфере высшего образования выразило поддержку МОН относительно внедрения этой инициативы.
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