В Минобразования внесли изменения в работу частных ВУЗов

14:14 30 Апрель Киев, Украина

Начиная с этого года у частных ВУЗов Украины появилась возможность осуществлять подготовку младших бакалавров и бакалавров по госзаказу.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования.

Таким заведениям будет открыт доступ к модулю "Государственный заказ" Единой государственной базы по вопросам образования (ЕДЕБО), если они подадут заявление в МОН до 24 мая 2021 года.

Соответствующее письмо №1 / 9-217 от 27.04.2021 г.. Направлено заведениям частной формы собственности, осуществляющим подготовку младших бакалавров и бакалавров.
"Лучшие частные высшие учебные заведения также имеют большой методический и материально-технический потенциал для предоставления качественного образования. Для развития конкурентоспособной системы высших учебных заведений важно создать равные возможности для заведений всех форм собственности ", - отметил Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.
В случае открытия доступа к ЕДЕБО и получения мест государственного заказа учебные заведения должны будут соблюдать законодательство об индикативной себестоимости на всех уровнях, специальностях и формах получения высшего образования.

Такие возможности реализуются во исполнение абзаца третьего пункта 8 Заключительных положений Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021".

Отметим, что Всеукраинское объединение организаций работодателей в сфере высшего образования выразило поддержку МОН относительно внедрения этой инициативы.
"Благодаря последовательной позиции министра образования и науки Сергея Шкарлета по созданию реальных возможностей для развития высших учебных заведений всех форм собственности, с 2021 отечественные частные вузы смогут на конкурсной основе вместе с государственными соревноваться за право обучать лучших студентов за средства государственного бюджета", - говорится в заявлении ВООРГВО.