В Минобразования сообщили детали вступительной кампании 2024 года

15:12 27 сентября Киев, Украина

В Министерстве образования и науки Украины определили, как будет проходить вступительная кампания в 2024 году: национальный мультипредметный тест (НМТ) пройдет по 4 предметам, три из которых обязательны, а четвертый на выбор.

Об этом министр Оксен Лисовой сообщил в социальных сетях.

К украинскому языку и математике как обязательным предметам в 2024 году прибавят историю Украины. В Минобразования уверены, что это "важный шаг для укрепления национального сознания и самоидентификации", а знание истории формируют способность аналитического и критического мышления, чтобы противостоять историческим манипуляциям и фейкам.

"Впрочем, программа тестирования будет охватывать только период XVI — XXI в., ведь именно этот исторический период очень важен для формирования у молодежи целостного понимания нашего прошлого и его связи с настоящим", — отметил Лисовой.

Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко добавила: "Мы хотим, чтобы участники тестирования были как можно лучше осведомлены по вопросам истории Украины, знали предпосылки этой страшной войны, как случилось, что сейчас мы находимся в этой точке отношений с россией".



Бывшие школьники будут сдавать все четыре предмета в один день. Если же что-нибудь помешает сдать экзамен (болезнь, воздушная тревога во время теста и т.п.), то можно будет зарегистрироваться на дополнительную сессию.



Заместитель министра Михаил Винницкий рассказывает о формате: "2 часа тестирования, перерыв и еще 2 часа тестирования. Так мы двигаемся к стандартам европейских стран, где на выпуске из школы проверяют знания не менее чем по 5 предметам".



В министерстве отмечают, что такая модель тестирования вынужденная, но приемлемая в условиях военного положения: участникам нужно будет только раз явиться в экзаменационный центр. Те, кто будет сдавать тестирование за границей, смогут это сделать в местных экзаменационных центрах.



Также в министерстве добавили, что в следующем году выпускники начальной, базовой и средней школы не будут сдавать ГИА.