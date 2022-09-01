В Минобразования разработали четыре модели обучения во время войны

15:34 18 августа Киев, Украина

Министерство образования разработало четыре модели обучения в школах во время полномасштабной войны, сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.



Модели разрабатывали в зависимости от местонахождения учеников:

Учащиеся находятся на территориях, удаленных от боевых действий;

Школьники являются внутриперемещенными лицами;

Находятся в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях;

Находятся за пределами Украины.

Для первых двух категорий будут предложены следующие формы обучения: очная, дистанционная, семейная (домашняя), смешанная, экстернат.



Другим двум категориям (для учащихся вне Украины и тех, кто находится в зоне боевых действий или под временной оккупацией) будут доступны все формы обучения, кроме очной и смешанной.

По данным МОН, российские оккупанты повредили или разрушили около 15% школ в Украине. За границу выехали, спасаясь от войны, более 640 тысяч учащихся и более 22 тысяч учителей.