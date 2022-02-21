В Минобразования рассказали о графике весенних каникул для школьников

09:18 21 Февраль Киев, Украина

Стало известно, в какие дни будут отдыхать украинские школьники весной 2022 года. Об этом гласят данные Министерства образования и науки Украины.



Отметим, что каждую весну ученики с нетерпением ждут начала весенней недели каникул. В этом году выходная неделя припадает с 28 марта по 3 апреля включительно.



Однако в министерстве говорят, что это пока что не точная дата. Ведь дата может сместиться из-за начала новой волны инфицирования коронавирусом.



При этом в связи с Международным женским днем (8 марта), дети также будут отдыхать 7 числа. Однако его придется потом отработать в субботу, 12 марта. Таким образом, школьники будут отдыхать четыре дня подряд — 5,6,7,8 марта.