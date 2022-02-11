В Минобразования снова заговорили о повышении зарплаты учителям

Министерство образования и науки Украины наконец назвало точную дату, когда оклад учителей составит 15 000 грн в месяц. Напоминаем, что изначально планировалось осуществить повышение в начале года — 1 января. Но оказалось, что деньги на эти цели в государственном бюджете не запланированы.
В данный момент Минобразования обещает поднятие зарплат учителям с сентября 2022 года. Вероятно, к тому времени, состояние бюджета страны стабилизируется. Также планируется повышение оклада и другим работникам бюджетной сферы.
В данный момент Минобразования обещает поднятие зарплат учителям с сентября 2022 года. Вероятно, к тому времени, состояние бюджета страны стабилизируется. Также планируется повышение оклада и другим работникам бюджетной сферы.
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