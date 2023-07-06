В Минобороны представили новую летнюю женскую форму

14:34 06 июля Киев, Украина

В Министерстве обороны представили обновленную летнюю полевую женскую военную форму, созданную с учетом антропометрических данных женщин.



Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Учитывая антропометрические данные женщин, в действующую полевую форму одежды внесены конструктивные изменения, за счет которых она стала более подстроенной под женское телосложение", — говорится в сообщении.

В частности, среди новшеств:

Кулиска на кителе для регулировки лишнего объема ткани на спине;

Укороченный китель и разрезы по бокам для удобства наклонов и приседаний;

Эластичная лента под коленями для уменьшения ширины штанины;

Завышенная линия талии в штанах с "туннельным" поясом (в случае изменения объемов талии военнослужащей, например беременности на ранних сроках).

Военнослужащие ВСУ, участвовавшие в опытной эксплуатации, рассказали, что входящее в комплект белье является универсальным, имеет

высокую посадку, в ее составе хлопок и эластан. Также белье хорошо тянется и держит форму.

Заместитель Министра обороны Украины Денис Шарапов отметил, что над новой формой работали специалисты оборонного ведомства, а также производители и волонтерские организации.