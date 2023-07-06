В Минобороны представили новую летнюю женскую форму

В Министерстве обороны представили обновленную летнюю полевую женскую военную форму, созданную с учетом антропометрических данных женщин.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
В частности, среди новшеств:
- Кулиска на кителе для регулировки лишнего объема ткани на спине;
- Укороченный китель и разрезы по бокам для удобства наклонов и приседаний;
- Эластичная лента под коленями для уменьшения ширины штанины;
- Завышенная линия талии в штанах с "туннельным" поясом (в случае изменения объемов талии военнослужащей, например беременности на ранних сроках).
Военнослужащие ВСУ, участвовавшие в опытной эксплуатации, рассказали, что входящее в комплект белье является универсальным, имеет
высокую посадку, в ее составе хлопок и эластан. Также белье хорошо тянется и держит форму.
Заместитель Министра обороны Украины Денис Шарапов отметил, что над новой формой работали специалисты оборонного ведомства, а также производители и волонтерские организации.
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