В Минобороны представили новую летнюю женскую форму

14:34 06 июля Киев, Украина

В Министерстве обороны представили обновленную летнюю полевую женскую военную форму, созданную с учетом антропометрических данных женщин.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.
"Учитывая антропометрические данные женщин, в действующую полевую форму одежды внесены конструктивные изменения, за счет которых она стала более подстроенной под женское телосложение", — говорится в сообщении.
В частности, среди новшеств:
  • Кулиска на кителе для регулировки лишнего объема ткани на спине;
  • Укороченный китель и разрезы по бокам для удобства наклонов и приседаний;
  • Эластичная лента под коленями для уменьшения ширины штанины;
  • Завышенная линия талии в штанах с "туннельным" поясом (в случае изменения объемов талии военнослужащей, например беременности на ранних сроках).
Военнослужащие ВСУ, участвовавшие в опытной эксплуатации, рассказали, что входящее в комплект белье является универсальным, имеет
высокую посадку, в ее составе хлопок и эластан. Также белье хорошо тянется и держит форму.
Заместитель Министра обороны Украины Денис Шарапов отметил, что над новой формой работали специалисты оборонного ведомства, а также производители и волонтерские организации.
"Сегодня в рядах ВСУ около 42 тысяч женщин-военнослужащих, около пяти тысяч из них находятся на переднем крае, где выполняют боевые задания наравне с мужчинами. Поэтому наша задача – обеспечить им надлежащие условия прохождения военной службы. Удобная военная форма одежды – это одна из важных составляющих, ведь наши защитницы носят ее каждый день", - отметил чиновник.