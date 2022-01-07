В Минобороны пояснили, кто имеет право служить в частях территориальной обороны

18:22 07 Январь Киев, Украина

После того, как в Украине заговорили о призыве в отряды территориальной обороны, в народе обсуждают самые невероятные версии. Особенно взволновалась женская часть населения. Развеять слухи сможет закон «Об основах национального сопротивления в Украине», в котором четко указаны правила и требования к формированию личного состава этих подразделений.

Категорически запрещено принимать на добровольную службу в формирования теробороны лиц, имеющих более одной судимости, а также тех, кто имеет судимость за тяжкие преступления.

В первую очередь стать добровольцем отрядов теробороны смогут те, кто прошел службу в ВСУ или МВД. Не проходившие службу граждане для вступления в отряд теробороны должны будут принять присягу добровольца.

Кроме того, все желающие поступить на такую службу должны пройти медицинское и психологическое обследование, контроль на профпригодность, и только тогда заключить контракт на прохождение службы добровольца территориальной обороны.