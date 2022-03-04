В Минобороны посоветовали украинцам в оккупации, как бороться с российскими войсками

19:44 04 Март Киев, Украина

Министерство обороны напомнило гражданам, оказавшимся на временно оккупированных россиянами территориях, что необходимо сжигать колонны тылового обеспечения, а не бронетехнику врага





В своем обращении



Украинские военные объяснили, что танковый батальон из 30 танков, упершийся в позиции ВСУ, потеряет 5 – 6 танков, но не боеспособность.



Там объясняют, если остановить или уничтожить тыловые колонны, которые везут в танки боеприпасы, горючее, запасные части, ремонтников, то батальон становится недееспособным полностью.



Вражеские тыловики не бронированы, охраняются солдатами без боевого опыта и являются легкой мишенью.



Министерство обороны Украины

В Министерстве обороны утверждают, что работают и довольно простые средства, как свержение деревьев на дорогах. После этого колонна будет заблокирована, и ее можно сжечь коктейлями Молотова и захватить пленных среди российских оккупантов.



В министерстве подчеркивают, что уничтожение тылового обеспечения позволит завершить войну за считанные дни. Об этом идет речь на фейсбук-странице ведомства.В своем обращении Минобороны призывает оказать тотальное народное сопротивление.Украинские военные объяснили, что танковый батальон из 30 танков, упершийся в позиции ВСУ, потеряет 5 – 6 танков, но не боеспособность.Там объясняют, если остановить или уничтожить тыловые колонны, которые везут в танки боеприпасы, горючее, запасные части, ремонтников, то батальон становится недееспособным полностью.Вражеские тыловики не бронированы, охраняются солдатами без боевого опыта и являются легкой мишенью.Министерство обороны УкраиныВ Министерстве обороны утверждают, что работают и довольно простые средства, как свержение деревьев на дорогах. После этого колонна будет заблокирована, и ее можно сжечь коктейлями Молотова и захватить пленных среди российских оккупантов.В министерстве подчеркивают, что уничтожение тылового обеспечения позволит завершить войну за считанные дни.

Кроме того Советник МВД Антон Геращенко дал несколько дельных советов, как нужно вести себя, если вы взяли в плен русского оккупанта. Просим вас быть острожными и не подвергать себя риску! Эта инструкция может быть использована при крайней необходимости.