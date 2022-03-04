В Минобороны посоветовали украинцам в оккупации, как бороться с российскими войсками

Министерство обороны напомнило гражданам, оказавшимся на временно оккупированных россиянами территориях, что необходимо сжигать колонны тылового обеспечения, а не бронетехнику врага.
Об этом идет речь на фейсбук-странице ведомства.
В своем обращении Минобороны призывает оказать тотальное народное сопротивление.
Украинские военные объяснили, что танковый батальон из 30 танков, упершийся в позиции ВСУ, потеряет 5 – 6 танков, но не боеспособность.
Там объясняют, если остановить или уничтожить тыловые колонны, которые везут в танки боеприпасы, горючее, запасные части, ремонтников, то батальон становится недееспособным полностью.
Вражеские тыловики не бронированы, охраняются солдатами без боевого опыта и являются легкой мишенью.
Министерство обороны Украины
В Министерстве обороны утверждают, что работают и довольно простые средства, как свержение деревьев на дорогах. После этого колонна будет заблокирована, и ее можно сжечь коктейлями Молотова и захватить пленных среди российских оккупантов.
В министерстве подчеркивают, что уничтожение тылового обеспечения позволит завершить войну за считанные дни.
В своем обращении Минобороны призывает оказать тотальное народное сопротивление.
Украинские военные объяснили, что танковый батальон из 30 танков, упершийся в позиции ВСУ, потеряет 5 – 6 танков, но не боеспособность.
Там объясняют, если остановить или уничтожить тыловые колонны, которые везут в танки боеприпасы, горючее, запасные части, ремонтников, то батальон становится недееспособным полностью.
Вражеские тыловики не бронированы, охраняются солдатами без боевого опыта и являются легкой мишенью.
Министерство обороны Украины
В Министерстве обороны утверждают, что работают и довольно простые средства, как свержение деревьев на дорогах. После этого колонна будет заблокирована, и ее можно сжечь коктейлями Молотова и захватить пленных среди российских оккупантов.
В министерстве подчеркивают, что уничтожение тылового обеспечения позволит завершить войну за считанные дни.
Кроме того Советник МВД Антон Геращенко дал несколько дельных советов, как нужно вести себя, если вы взяли в плен русского оккупанта. Просим вас быть острожными и не подвергать себя риску! Эта инструкция может быть использована при крайней необходимости.
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