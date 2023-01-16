В Минобороны отреагировали на петицию по вегетарианским сухпайкам для военных

Министерство обороны ответило на петицию о введении вегетарианских сухпайков для украинских военнослужащих, отметив, что вопрос требует детального изучения.
Об этом сообщает веганская общественная организация "Каждое животное", целью которой является популяризация веганства и создание движения за права животных.
Как отмечает организация, петицию "О введении растительных сухпайков для ВСУ" 27 июня 2022 разместил боец ВСУ и Петр Павлов. Она набрала 25586 голосов из 25 тысяч необходимых.
В ответе на петицию Министерство обороны отметило, что вопрос введения вегетарианских сухпайков усложняется в условиях войны.
Об этом сообщает веганская общественная организация "Каждое животное", целью которой является популяризация веганства и создание движения за права животных.
Как отмечает организация, петицию "О введении растительных сухпайков для ВСУ" 27 июня 2022 разместил боец ВСУ и Петр Павлов. Она набрала 25586 голосов из 25 тысяч необходимых.
В ответе на петицию Министерство обороны отметило, что вопрос введения вегетарианских сухпайков усложняется в условиях войны.
Они отмечают, что Украину защищают многие этические веганы и веганки, а также люди с аллергиями, этническими и религиозными убеждениями, которые нуждаются в растительном рационе, утверждая, что введение веганских сухпайков является необходимостью.
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