В Минобороны отреагировали на петицию по вегетарианским сухпайкам для военных

11:13 16 января Киев, Украина

Министерство обороны ответило на петицию о введении вегетарианских сухпайков для украинских военнослужащих, отметив, что вопрос требует детального изучения.

Об этом сообщает веганская общественная организация "Каждое животное", целью которой является популяризация веганства и создание движения за права животных.

Как отмечает организация, петицию "О введении растительных сухпайков для ВСУ" 27 июня 2022 разместил боец ВСУ и Петр Павлов. Она набрала 25586 голосов из 25 тысяч необходимых.

В ответе на петицию Министерство обороны отметило, что вопрос введения вегетарианских сухпайков усложняется в условиях войны.
"Для определения полноценного сбалансированного рациона, учитывая необходимость восстановления энергозатрат личного состава, содержание полезных веществ и ассортимент, необходимо привлечение к работе профессиональных технологов, научных работников государственных учреждений и предприятий здравоохранения и общественного питания, сотрудничество с которыми сегодня в условиях действия правового режима военного положения значительно усложняется", - говорится в сообщении. Также в Минобороны подчеркнули, что данный вопрос требует детального изучения.
"Однако во многих армиях мира уже существуют вегетарианские и веганские суточные меню в нескольких позициях", - отметили зоозащитники.
Они отмечают, что Украину защищают многие этические веганы и веганки, а также люди с аллергиями, этническими и религиозными убеждениями, которые нуждаются в растительном рационе, утверждая, что введение веганских сухпайков является необходимостью.
"Пока разработка сухпайков — не насущный вопрос, и в нынешних условиях у людей на это нет ни сил, ни времени. Отнесемся к этому с пониманием: во время войны этим никто заниматься не будет. Их мы получим когда-нибудь впоследствии", — отметил в комментарии организации Петр Павлов.