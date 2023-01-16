В Минобороны отреагировали на петицию по вегетарианским сухпайкам для военных

11:13 16 января Киев, Украина





Об этом сообщает веганская общественная организация "Каждое животное", целью которой является популяризация веганства и создание движения за права животных.



Как отмечает организация, петицию "О введении растительных сухпайков для



В ответе на петицию Министерство обороны отметило, что вопрос введения вегетарианских сухпайков усложняется в условиях войны. Министерство обороны ответило на петицию о введении вегетарианских сухпайков для украинских военнослужащих, отметив, что вопрос требует детального изучения.Об этом сообщает веганская общественная организация "Каждое животное", целью которой является популяризация веганства и создание движения за права животных.Как отмечает организация, петицию "О введении растительных сухпайков для ВСУ" 27 июня 2022 разместил боец ВСУ и Петр Павлов. Она набрала 25586 голосов из 25 тысяч необходимых.В ответе на петицию Министерство обороны отметило, что вопрос введения вегетарианских сухпайков усложняется в условиях войны.

"Для определения полноценного сбалансированного рациона, учитывая необходимость восстановления энергозатрат личного состава, содержание полезных веществ и ассортимент, необходимо привлечение к работе профессиональных технологов, научных работников государственных учреждений и предприятий здравоохранения и общественного питания, сотрудничество с которыми сегодня в условиях действия правового режима военного положения значительно усложняется", - говорится в сообщении. Также в Минобороны подчеркнули, что данный вопрос требует детального изучения.

"Однако во многих армиях мира уже существуют вегетарианские и веганские суточные меню в нескольких позициях", - отметили зоозащитники.

Они отмечают, что Украину защищают многие этические веганы и веганки, а также люди с аллергиями, этническими и религиозными убеждениями, которые нуждаются в растительном рационе, утверждая, что введение веганских сухпайков является необходимостью.