В Минобороны объяснили, как и кого будут наказывать за несанкционированное распространение информации об ВСУ

17:11 28 марта Киев, Украина





Информацию озвучила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 28 марта во время брифинга.



По ее словам, теперь преступлением будет считаться несанкционированное распространение информации о направлении и перемещении международной военной помощи. Минобороны дали разъяснение по уголовной ответственности за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении международной военной помощи в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других военных формирований Украины, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения.Информацию озвучила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 28 марта во время брифинга.По ее словам, теперь преступлением будет считаться несанкционированное распространение информации о направлении и перемещении международной военной помощи.

"Распространение такой информации наносит ущерб Украине, поскольку враг мониторит эту информацию и делает все возможное, чтобы это перемещение и предоставление этой помощи не произошло" , - сказала она.

Также преступлением будет считаться несанкционированное распространение информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных сил Украины и других военных формирований.



Маляр объяснила, что означает "распространение" и "несанкционированное".



По ее словам, речь идет о распространении информации всеми возможными каналами: СМИ, интернет, заявления и письма, адресованные третьим лицам. Также это касается публичных выступлений или распространения открыток.

"Не считается преступлением, если вы передаете эту информацию правоохранительным органам или непосредственно лицу, которого эта информация касается", - уточнила заместитель министра обороны.

Несанкционированное распространение, по словам Маляра, означает, что эта информация изложена до того, как ее обнародовал официально Генеральный штаб или без письменного разрешения Генштаба.

"Нужно знать одно обстоятельство: речь идет только о распространении информации во время военного положения", - сказала Маляр.

Представительница Минобороны подчеркнула, что распространение информации об оборонных или наступательных действиях ВСУ приводит к увеличению потерь личного состава Вооруженных сил Украины и активизации врага.



Она назвала правила распространения информации во время военного положения: только после того, как Генштаб официально обнародовал информацию о той или иной оборонительной или наступательной операции.

“После этого ее можно распространять, давать оценочные суждения, обсуждать и высказывать мнения, экспертные, профессиональные, блоггерские. К тому же, во время военного положения, информация о ходе боевых действий, об оборонных или наступательных действиях запрещена до официального обнародования информации Генштабом в интересах безопасности нашей страны», – пояснила Маляр .