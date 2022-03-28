В Минобороны объяснили, как и кого будут наказывать за несанкционированное распространение информации об ВСУ

В Минобороны дали разъяснение по уголовной ответственности за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении международной военной помощи в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других военных формирований Украины, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения.
Информацию озвучила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 28 марта во время брифинга.
По ее словам, теперь преступлением будет считаться несанкционированное распространение информации о направлении и перемещении международной военной помощи.
Информацию озвучила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 28 марта во время брифинга.
По ее словам, теперь преступлением будет считаться несанкционированное распространение информации о направлении и перемещении международной военной помощи.
Также преступлением будет считаться несанкционированное распространение информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных сил Украины и других военных формирований.
Маляр объяснила, что означает "распространение" и "несанкционированное".
Маляр объяснила, что означает "распространение" и "несанкционированное".
По ее словам, речь идет о распространении информации всеми возможными каналами: СМИ, интернет, заявления и письма, адресованные третьим лицам. Также это касается публичных выступлений или распространения открыток.
Несанкционированное распространение, по словам Маляра, означает, что эта информация изложена до того, как ее обнародовал официально Генеральный штаб или без письменного разрешения Генштаба.
Представительница Минобороны подчеркнула, что распространение информации об оборонных или наступательных действиях ВСУ приводит к увеличению потерь личного состава Вооруженных сил Украины и активизации врага.
Она назвала правила распространения информации во время военного положения: только после того, как Генштаб официально обнародовал информацию о той или иной оборонительной или наступательной операции.
Она назвала правила распространения информации во время военного положения: только после того, как Генштаб официально обнародовал информацию о той или иной оборонительной или наступательной операции.
Напомним, что 26 марта президент Украины подписал закон, которым введена уголовная ответственность за несанкционированную фото- и видеосъемку перемещений Вооруженных сил Украины.
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