В Минкульте предложили обменять все памятники Пушкину на херсонского енота

Рашисты во время оккупации Херсонщины вывезли из региона исторические ценности, а также животных из контактных зоопарков.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал о коллаборантах в херсонских музеях и о готовности обменять украденное на памятники Пушкину и другим российским писателям.
Сообщается, что оккупанты с помощью некоторых сотрудничавших с врагом музейных работников незаконно вывезли ("эвакуировали", как они называли этот процесс) экспонаты херсонских краеведческого и художественного, а также Каховского исторического музеев в Крым во время отвода войск с правобережья.
Сообщается, что оккупанты с помощью некоторых сотрудничавших с врагом музейных работников незаконно вывезли ("эвакуировали", как они называли этот процесс) экспонаты херсонских краеведческого и художественного, а также Каховского исторического музеев в Крым во время отвода войск с правобережья.
По словам министра, директор Херсонского художественного музея общалась с ним и назвала ему имена всех коллаборантов.
Министр добавил, что обсуждалось предложение обменять украденные музейные ценности и ставший очень известным енота на памятники.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии