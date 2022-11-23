В Минкульте предложили обменять все памятники Пушкину на херсонского енота

11:49 23 ноября Киев, Украина

Рашисты во время оккупации Херсонщины вывезли из региона исторические ценности, а также животных из контактных зоопарков.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал о коллаборантах в херсонских музеях и о готовности обменять украденное на памятники Пушкину и другим российским писателям.



Сообщается, что оккупанты с помощью некоторых сотрудничавших с врагом музейных работников незаконно вывезли ("эвакуировали", как они называли этот процесс) экспонаты херсонских краеведческого и художественного, а также Каховского исторического музеев в Крым во время отвода войск с правобережья.

"Для меня очевидна коллаборация директора краеведческого музея в том же Херсоне. Она не только открыто выступила в поддержку оккупации, но и руководила собственной кражей. Это классическая коллаборация. Те люди, которые прятались или не приходили на работу, это наоборот позиция сопротивления... Для меня очевидно, что подавляющее большинство представителей заведений культуры либо сопротивлялись, либо не способствовали оккупации", - сказал Ткаченко.

По словам министра, директор Херсонского художественного музея общалась с ним и назвала ему имена всех коллаборантов.

"Я с ней провел много времени в Херсоне. Да, там списки есть, в том числе и бывшая хранительница этого музея, которая была уволена, но потом приехала откуда-то из россии и пыталась управлять процессом", - сообщил Ткаченко.

Министр добавил, что обсуждалось предложение обменять украденные музейные ценности и ставший очень известным енота на памятники.