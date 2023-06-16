В Министерстве обороны Украины подтвердили наличие летней формы для ВСУ

12:29 18 мая Киев, Украина

В Министерстве обороны Украины сообщили, что ВСУ обеспечены летней формой, поставка летней формы одежды поступает в приемки в плановом порядке и удовлетворительными темпами.

Об этом 18 мая сообщило Министерство обороны после служебного совещания по вопросам вещевого и других видов обеспечения ВСУ.

"На сегодняшний день с вещевым имуществом летней номенклатуры у нас проблем нет. И оставшиеся у нас остатки позволяют организовать и осуществить обеспечение необходимого количества военнослужащих", - уточнил начальник тыла командования Сил логистики Сергей Булавко.

Отмечается, что на складах ВСУ с прошлого периода закупок достаточное количество летней и зимней формы, в том числе для обеспечения резервов.



Как отметил заместитель министра обороны Денис Шарапов, ведомство уже запустило процесс заключения контрактов для обеспечения войск зимней формой одежды, поскольку ее своевременная доставка всегда является актуальной.