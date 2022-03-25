В Министерстве финансов рассказали, сколько украинцев получили 6,5 тыс. грн помощи

Выплату в размере 6,5 тыс. грн в рамках программы Поддержка получили уже более 500 тыс. граждан Украины.
Об этом сообщил в своем обращении министр финансов Украины Сергей Марченко.
Министр подчеркнул, что все органы исполнительной власти, подчиненные Минфину (Государственная казначейская служба, Государственная налоговая служба, Государственная таможенная служба) работают в тесной кооперации и продолжают выполнять свои функции в режиме военного положения.
Марченко также обратился Отдельно обращаюсь к международным партнерам Украины: «Безнаказанность только подталкивает Россию к дальнейшей агрессии. Поэтому для скорейшей победы Украина нуждается в более решительной поддержке от вас: финансовой, военной, гуманитарной, санационной».
Марченко также обратился Отдельно обращаюсь к международным партнерам Украины: «Безнаказанность только подталкивает Россию к дальнейшей агрессии. Поэтому для скорейшей победы Украина нуждается в более решительной поддержке от вас: финансовой, военной, гуманитарной, санационной».
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