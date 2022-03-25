В Министерстве финансов рассказали, сколько украинцев получили 6,5 тыс. грн помощи

06:26 25 марта Киев, Украина

Выплату в размере 6,5 тыс. грн в рамках программы Поддержка получили уже более 500 тыс. граждан Украины.

Об этом сообщил в своем обращении министр финансов Украины Сергей Марченко.

«В это сложное время мы, как государство, продолжаем выполнять взятые на себя обязательства. Совершаются все защищенные выплаты: пенсии, зарплаты, социальные выплаты. Уверяю, граждане и дальше будут их получать! Особое внимание уделено поддержке тех, кто из-за варварской войны потерял работу или был вынужден покинуть дома. Уже начались выплаты 6,5 тыс. грн. в рамках программы Поддержка. Выплаты уже получили более 500 тысяч украинцев», — сообщил Марченко.

Министр подчеркнул, что все органы исполнительной власти, подчиненные Минфину (Государственная казначейская служба, Государственная налоговая служба, Государственная таможенная служба) работают в тесной кооперации и продолжают выполнять свои функции в режиме военного положения.



Марченко также обратился Отдельно обращаюсь к международным партнерам Украины: «Безнаказанность только подталкивает Россию к дальнейшей агрессии. Поэтому для скорейшей победы Украина нуждается в более решительной поддержке от вас: финансовой, военной, гуманитарной, санационной».