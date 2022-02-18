В Министерстве аграрной политики подтвердили право украинцев на бесплатные 2 гектара

17:51 25 Май Киев, Украина

Право украинцев на получение бесплатных 2 гектаров земли никто не отменял и не ущемлял, новый закон президента о земельной децентрализации никак его не ограничивает.



Об этом на пресс-конференции сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.



В частности, министр опроверг информацию о том, что законы, принятые в ходе земельной реформы, отменяют это право.

"В действующем законодательстве сохраняется право на получение бесплатных 2 гектаров. Законы, принятые для земельной реформы, это право не отменяют", - сказал он.

При этом Лещенко уточнил, что закон о земельной децентрализации №2194 устанавливает предохранители - вопрос о приватизации земли, переданной в коммунальную собственность, будет решаться большинством голосов территориальной громады.



В то же время, глава Комитета Верховной Рады по вопросам земельной политики Николай Сольский отметил, что на практике это право сложно реализовать.



"В нашей стране десятки миллионов людей... Если каждому дать - все получат меньше сотки... Но шансы (получить 2 га. - Ред.) - есть", - сказал он.