В Минэнерго сообщили ситуацию в энергосистеме на 25 августа

12:15 25 августа Киев, Украина

Минэнерго Украины сообщило о масштабных отключениях электроэнергии в восьми областях страны из-за российских обстрелов, неблагоприятных погодных условий.

"Остаются обесточенными часть абонентов в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности", - говорится в сообщении.

Указано, что на одной из ТЭС энергетики ликвидируют повреждения, вызванные вражеским обстрелом. После восстановительных работ станция частично восстановила генерацию электроэнергии и подключена к энергосистеме.



В Васильковском районе Киевской области из-за технологического повреждения отключилась линия электропередачи 10 кВ. Без света осталось около 1,5 тысячи абонентов. Через несколько часов после проведения ремонтных работ всех потребителей заживили.



В результате грозового шторма обесточены шесть населенных пунктов в Одесской области. Без света больше тысячи потребителей. Место повреждения сетей установлено. Продолжаются восстановительные работы.



В Херсоне остаются обесточенными около 10,3 тысяч потребителей. Энергетики начали подключение абонентов в микрорайоне Остров: уже возобновили подачу света для жителей нескольких пятиэтажек и работают над последующим восстановлением электроснабжения.