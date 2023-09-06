В Минэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме на 8 августа

12:40 08 августа Киев, Украина

Из-за новый российских обстрелов в Донецкой области обесточены 7 населенных пунктов. Также без света остается часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

Об этом сообщает Минэнерго 8 августа.

В результате грозового шторма было обесточено 140 населенных пунктов в Волынской, Киевской, Сумской и Черниговской областях.



При этом больше всего пострадала Сумщина, где остаются без света 63 населенных пункта и Черниговщина (60 населенных пунктов).



В сутки энергетики заживили более 61 тысячи потребителей. Большинство из них – это абоненты в Тернопольской, Хмельницкой, Сумской и Ровенской областях, которые были обесточены из-за непогоды.



Что касается генерации, то в Украине идет масштабная ремонтная кампания. При этом в сутки производство электроэнергии гидроэлектростанциями превысило плановые показатели на 47%.



Коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 7172,00 МВтч. Экспорт не велся.