В Минэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме на 8 августа

Из-за новый российских обстрелов в Донецкой области обесточены 7 населенных пунктов. Также без света остается часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.
Об этом сообщает Минэнерго 8 августа.
В результате грозового шторма было обесточено 140 населенных пунктов в Волынской, Киевской, Сумской и Черниговской областях.
При этом больше всего пострадала Сумщина, где остаются без света 63 населенных пункта и Черниговщина (60 населенных пунктов).
В сутки энергетики заживили более 61 тысячи потребителей. Большинство из них – это абоненты в Тернопольской, Хмельницкой, Сумской и Ровенской областях, которые были обесточены из-за непогоды.
Что касается генерации, то в Украине идет масштабная ремонтная кампания. При этом в сутки производство электроэнергии гидроэлектростанциями превысило плановые показатели на 47%.
Коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 7172,00 МВтч. Экспорт не велся.
При этом больше всего пострадала Сумщина, где остаются без света 63 населенных пункта и Черниговщина (60 населенных пунктов).
В сутки энергетики заживили более 61 тысячи потребителей. Большинство из них – это абоненты в Тернопольской, Хмельницкой, Сумской и Ровенской областях, которые были обесточены из-за непогоды.
Что касается генерации, то в Украине идет масштабная ремонтная кампания. При этом в сутки производство электроэнергии гидроэлектростанциями превысило плановые показатели на 47%.
Коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 7172,00 МВтч. Экспорт не велся.
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