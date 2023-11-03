В Минэнерго прокомментировали состояние энергосистемы

12:18 03 ноября Киев, Украина

Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, вполне достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Из планового ремонта вышел блок одной из ТЭЦ. Он упрочил энергосистему на 100 МВт дополнительной мощности.
 
Об этом утром 3 ноября сообщили в Минэнерго.

Отмечается, что за прошедшие сутки в первой половине дня применялось ограничение производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на 408 МВт. В текущий краткосрочный ремонт на одной из ТЭЦ выведен один энергоблок.

Комментируя последствия обстрелов, в Минэнерго сообщили:
  • В Харькове в результате ночных обстрелов без света — 146 бытовых и 13 юридических абонентов.
  • В Винницкой области в результате падения обломков сбитого беспилотника обесточены 1562 потребителя. По состоянию на утро большинство подключено.
  • На Сумщине подключен населенный пункт, обесточенный из-за технологических нарушений. Свет появился у более чем 2 тысяч потребителей.
  • В Донецкой области за минувшие сутки из-за обстрелов было отключено 2709 абонентов.
  • В Днепропетровской области из-за боевых действий было отключено 166 потребителей. Их всех уже заживили.
Также без света остается часть потребителей в Черниговской, Запорожской, Херсонской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности. В общей сложности за сутки энергетики заживили более 11 тысяч потребителей. Большинство из них – в Донецкой области.
 
В Херсоне в результате технологических нарушений на линии обесточена Херсонская ТЭЦ. Из-за подтопления в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС в Херсоне остаются без света более 1000 потребителей. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, но ремонтные работы замедлены из-за обстрелов.

Уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС — без изменений. Он составляет 15,68 м. Этого достаточно для обеспечения нужд станции.

Коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 29 МВт*ч. Экспорт - 702 МВт*ч.