В Минэнерго прокомментировали состояние энергосистемы

12:18 03 ноября Киев, Украина

Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, вполне достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Из планового ремонта вышел блок одной из ТЭЦ . Он упрочил энергосистему на 100 МВт дополнительной мощности.

Об этом утром 3 ноября сообщили в Минэнерго.



Отмечается, что за прошедшие сутки в первой половине дня применялось ограничение производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на 408 МВт. В текущий краткосрочный ремонт на одной из ТЭЦ выведен один энергоблок.



Комментируя последствия обстрелов, в Минэнерго сообщили:

В Харькове в результате ночных обстрелов без света — 146 бытовых и 13 юридических абонентов.

ночных обстрелов без света — 146 бытовых и 13 юридических абонентов. В Винницкой области в результате падения обломков сбитого беспилотника обесточены 1562 потребителя. По состоянию на утро большинство подключено.

На Сумщине подключен населенный пункт, обесточенный из-за технологических нарушений. Свет появился у более чем 2 тысяч потребителей.

В Донецкой области за минувшие сутки из-за обстрелов было отключено 2709 абонентов.

В Днепропетровской области из-за боевых действий было отключено 166 потребителей. Их всех уже заживили.

Также без света остается часть потребителей в Черниговской, Запорожской, Херсонской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности. В общей сложности за сутки энергетики заживили более 11 тысяч потребителей. Большинство из них – в Донецкой области.

В Херсоне в результате технологических нарушений на линии обесточена Херсонская ТЭЦ. Из-за подтопления в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС в Херсоне остаются без света более 1000 потребителей. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, но ремонтные работы замедлены из-за обстрелов.



Уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС — без изменений. Он составляет 15,68 м. Этого достаточно для обеспечения нужд станции.



Коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 29 МВт*ч. Экспорт - 702 МВт*ч.