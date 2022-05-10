В Минэкономики рассказали о влиянии карантина выходного дня

12:01 09 декабря Киев, Украина

Действовавшие в течение трех недель карантинные ограничения выходного дня не смогли глобально повлиять на ВВП Украины.





Отмечается, что основной удар пришелся на малые и средние предприятия (МСП), не задев при этом финансовой системы, что позволило избежать финансовой дестабилизации и продолжать бесперебойную деятельность банковской сферы. Об этом говорится в обзоре на сайте Минэкономики Отмечается, что основной удар пришелся на малые и средние предприятия (МСП), не задев при этом финансовой системы, что позволило избежать финансовой дестабилизации и продолжать бесперебойную деятельность банковской сферы.

"Учитывая, что доля МСП ВЭД, деятельность которых подпадала под действие запрета и жестких ограничений в общем объеме добавленной стоимости по затратам производства является незначительной и составляет лишь 6,2% (в 2019 году), а также приспособленность отдельных ВЭД к новым условиям ведения бизнеса (онлайн продажи, работа на доставку, zoom конференции и переговоры и др.) по итогам года падение ВВП ожидается в пределах прогнозируемых тенденций - 4,8%-5,0% (г/г)", - говорится в обзоре.

При этом отдельным негативным фактором влияния до конца года является нисходящая динамика в сельском хозяйстве, в частности растениеводстве, в условиях чрезвычайно низкого по сравнению с прошлогодним рекордным объемом урожая зерновых культур, а также овощей, фруктов и масличных культур (неблагоприятные условия перезимовки озимых зерновых культур и изменчивость погодных условий в отдельных регионах в период вегетации и сбора для других культур).