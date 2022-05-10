В Минэкономики рассказали о влиянии карантина выходного дня

Действовавшие в течение трех недель карантинные ограничения выходного дня не смогли глобально повлиять на ВВП Украины.
Об этом говорится в обзоре на сайте Минэкономики.
Отмечается, что основной удар пришелся на малые и средние предприятия (МСП), не задев при этом финансовой системы, что позволило избежать финансовой дестабилизации и продолжать бесперебойную деятельность банковской сферы.
Отмечается, что основной удар пришелся на малые и средние предприятия (МСП), не задев при этом финансовой системы, что позволило избежать финансовой дестабилизации и продолжать бесперебойную деятельность банковской сферы.
При этом отдельным негативным фактором влияния до конца года является нисходящая динамика в сельском хозяйстве, в частности растениеводстве, в условиях чрезвычайно низкого по сравнению с прошлогодним рекордным объемом урожая зерновых культур, а также овощей, фруктов и масличных культур (неблагоприятные условия перезимовки озимых зерновых культур и изменчивость погодных условий в отдельных регионах в период вегетации и сбора для других культур).
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