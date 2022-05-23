В Минэкономики рассказали о сроках поставок топлива в Украину

Как сообщил сегодня, 23 мая, первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин, в Украину в ближайшие дни начнутся поставки бензина из государственного резерва Польши, которыми предполагалось покрыть четвертую часть потребления в мае.
По его словам, в отличие от дизельного топлива объемы импорта бензина в страну в настоящее время не покрывают объемы его потребления.
В то же время, по его словам, объемы импорта дизельного топлива в Украину в настоящее время на 20% превышают объемы его потребления.
По его мнению, причиной сохранения очередей на заправках покупателей дизтоплива являются его низкие запасы у операторов - 3-5 дней реализации вместо прежних 15-20 дней. При этом отдельные операторы и вовсе работают "с колес".
Тем не менее, как подчеркнул первый замминистра, в первой половине мая на совещании с европейскими партнерами относительно обеспечения Украины топливом были приняты решения, которые дают Киеву возможность смотреть в будущее с оптимизмом.
По информации Минэкономики, российские агрессоры с начала войны разрушили в Украине 27 нефтебаз.
Ранее сообщалось, что власти Польши передадут Украине 25 тысяч тонн бензина из собственных запасов.
Киев и Лондон обсудили импорт топлива в Украину
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