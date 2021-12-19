В Минцифры рассказали, как получить тысячу гривен за вакцинацию

06:48 10 Декабрь Киев, Украина





Об этом сообщили в Минцифре.



Программа выплаты средств получила название э-Поддержка. Принять участие в ней на первом этапе можно только с помощью приложения



Чтобы получить деньги, нужно быть совершеннолетним, пройти полный курс вакцинации и получить соответствующий сертификат в "Дии". Заявку на выплату следует подать с 19 по 29 декабря. Для этого нужно: Кабинет Министров принял постановление об инициированной президентом Владимиром Зеленским программе выплаты одной тысячи гривен вакцинированным гражданам. С 13 декабря проект будет запущен в пилотной версии.Об этом сообщили в Минцифре.Программа выплаты средств получила название э-Поддержка. Принять участие в ней на первом этапе можно только с помощью приложения "Дия" , однако уже в третьем квартале следующего года будет дополнительно работать и другая процедура, которую сейчас разрабатывают.Чтобы получить деньги, нужно быть совершеннолетним, пройти полный курс вакцинации и получить соответствующий сертификат в "Дии". Заявку на выплату следует подать с 19 по 29 декабря. Для этого нужно:

обновить приложение "Дия";

открыть раздел "Услуги";

нажать кнопку “Поддержка”.

После этого пользователю предоставят список банков, в которых можно открыть виртуальную карту, куда и поступят средства.



Потратить 1000 грн. можно будет на театры, кино, музеи, спортзалы, концерты, книги и внутренние перевозки. Средства невозможно будет перевести на другу карту или обналичить.

“Банки будут распознавать категорию при оплате картой с помощью МСС-кодов. Это код, который присваивается торговой точке и характеризует направление бизнеса. При оплате картой э-поддержка он должен совпадать с одним из кодов, указанных в постановлении. Если бизнес зарегистрирован в другой категории, произвести оплату не удастся", – объясняют в Минцифре.

Воспользоваться выплатой можно в течение 4 месяцев с момента поступления.



В правительстве призвали граждан не вестись на действия мошенников, которые будут предлагать потратить деньги в других местах или обналичить карту. Киберполиция, как утверждают, будет внимательно отслеживать все подозрительные ситуации и выплаты.