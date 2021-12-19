В Минцифры рассказали, как получить тысячу гривен за вакцинацию

Кабинет Министров принял постановление об инициированной президентом Владимиром Зеленским программе выплаты одной тысячи гривен вакцинированным гражданам. С 13 декабря проект будет запущен в пилотной версии.
Об этом сообщили в Минцифре.
Программа выплаты средств получила название э-Поддержка. Принять участие в ней на первом этапе можно только с помощью приложения "Дия", однако уже в третьем квартале следующего года будет дополнительно работать и другая процедура, которую сейчас разрабатывают.
Чтобы получить деньги, нужно быть совершеннолетним, пройти полный курс вакцинации и получить соответствующий сертификат в "Дии". Заявку на выплату следует подать с 19 по 29 декабря. Для этого нужно:
Об этом сообщили в Минцифре.
Программа выплаты средств получила название э-Поддержка. Принять участие в ней на первом этапе можно только с помощью приложения "Дия", однако уже в третьем квартале следующего года будет дополнительно работать и другая процедура, которую сейчас разрабатывают.
Чтобы получить деньги, нужно быть совершеннолетним, пройти полный курс вакцинации и получить соответствующий сертификат в "Дии". Заявку на выплату следует подать с 19 по 29 декабря. Для этого нужно:
- обновить приложение "Дия";
- открыть раздел "Услуги";
- нажать кнопку “Поддержка”.
После этого пользователю предоставят список банков, в которых можно открыть виртуальную карту, куда и поступят средства.
Потратить 1000 грн. можно будет на театры, кино, музеи, спортзалы, концерты, книги и внутренние перевозки. Средства невозможно будет перевести на другу карту или обналичить.
Потратить 1000 грн. можно будет на театры, кино, музеи, спортзалы, концерты, книги и внутренние перевозки. Средства невозможно будет перевести на другу карту или обналичить.
Воспользоваться выплатой можно в течение 4 месяцев с момента поступления.
В правительстве призвали граждан не вестись на действия мошенников, которые будут предлагать потратить деньги в других местах или обналичить карту. Киберполиция, как утверждают, будет внимательно отслеживать все подозрительные ситуации и выплаты.
В правительстве призвали граждан не вестись на действия мошенников, которые будут предлагать потратить деньги в других местах или обналичить карту. Киберполиция, как утверждают, будет внимательно отслеживать все подозрительные ситуации и выплаты.
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