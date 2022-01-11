В Минцифры обещают скоростной Интернет во всех украинских школах
09:49 29 Апрель Киев, Украина
Министерство цифровой трансформации Украины анонсировало появление скоростного интернета
в школах и больницах до конца 2021 года.
Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров.
"У нас есть 500 миллионов гривен для того, чтобы в этом году подключить к интернету три тысячи сел, шесть тысяч объектов социальной инфраструктуры - школы и больницы - к оптическому интернету и, таким образом, за следующие два года мы покроем оптическим интернетом до 95% территории и домохозяйств", - сказал Федоров.
По его словам, параллельно продолжается работа над внедрением мобильного интернета 4G по всей территории Украины.
"В 2019 году президент подписал меморандум с операторами. 1 августа прошлого года начался процесс распределения девятисотого диапазона. Это позволяет нам в течение двух последующих лет укрыть территорию Украины качественным интернетом 4G. Мы начали разработку покрытия скоростным интернетом важных и стратегических трасс страны", - подытожил министр.
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