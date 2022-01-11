В Минцифры обещают скоростной Интернет во всех украинских школах

Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров.

"У нас есть 500 миллионов гривен для того, чтобы в этом году подключить к интернету три тысячи сел, шесть тысяч объектов социальной инфраструктуры - школы и больницы - к оптическому интернету и, таким образом, за следующие два года мы покроем оптическим интернетом до 95% территории и домохозяйств", - сказал Федоров.