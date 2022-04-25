В Минцифре сообщили, какие категории работников имеют право на 8 тысяч COVID-помощи

Для получения COVID-помощи, в размере 8 000 грн., необходимо иметь одну из 6 категорий КВЭД и зарегистрироваться на портале и в мобильном приложении "Дія".
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров на своей странице в Фейсбук.
По его словам, помощь получат работники или ФЛП, если их работодатель имеет одну из шести категорий Классификации видов экономической деятельности:
47 - Розничная торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами);
55 - Временное размещение;
56 - Деятельность по обеспечению блюдами и напитками;
59.14 - Демонстрация кинофильмов;
90 - Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений;
93 - Деятельность в сфере спорта, организации отдыха и развлечений.
"Одна из 6 категорий КВЭД должна быть заявлена первой в регистрационных сведениях на 31.10.2020. Общий объем по этому направлению составит 10 млрд гривен", - отметил Федоров.
Финансовая помощь будет предоставляться однократно.
"Программа поддержки по инициативе президента Украины принята правительством и направлена на рассмотрение в Верховную Раду", - добавил вице-премьер.
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