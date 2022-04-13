В Минагрополитике заверили - дефицита продуктов в Украине не будет. Посевная стартовала

07:31 13 апреля Киев, Украина

Дефицита продуктов в Украине не будет.

Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий



Даже с уменьшенной посевной площадью существенных проблем в продовольствии не прогнозируется.



Также остается часть продовольствия на экспорт. Если до войны Украина была в пятерке лидеров на экспорт, то сейчас страна может попасть как минимум в десятку лидеров в этом году, но при условии, что порты разблокируют в ближайшее время. Иначе экспорт будет осуществляться альтернативным транспортом, но позиции Украины на мировом рынке будут слабее.

Также, в Кабмине отметили, что во всех областях Украины, кроме Луганской, началась посевная кампания.



"На сегодняшнем заседании правительства приняли решение о максимальном упрощении регистрации сельхозтехники. Делается это для того, чтобы посевная нигде не останавливалась и не задерживалась", – отметил Денис Шмыгаль.



По его словам, аграриям уже выделили 3,5 млрд грн льготного финансирования.



