В Минагрополитике заверили - дефицита продуктов в Украине не будет. Посевная стартовала

07:31 13 апреля Киев, Украина

Дефицита продуктов в Украине не будет.
 
Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий

Даже с уменьшенной посевной площадью существенных проблем в продовольствии не прогнозируется.

Также остается часть продовольствия на экспорт. Если до войны Украина была в пятерке лидеров на экспорт, то сейчас страна может попасть как минимум в десятку лидеров в этом году, но при условии, что порты разблокируют в ближайшее время. Иначе экспорт будет осуществляться альтернативным транспортом, но позиции Украины на мировом рынке будут слабее.
 
Также, в Кабмине отметили, что во всех областях Украины, кроме Луганской, началась посевная кампания. 

"На сегодняшнем заседании правительства приняли решение о максимальном упрощении регистрации сельхозтехники. Делается это для того, чтобы посевная нигде не останавливалась и не задерживалась", – отметил Денис Шмыгаль.

По его словам, аграриям уже выделили 3,5 млрд грн льготного финансирования.