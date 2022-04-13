В Минагрополитике заверили - дефицита продуктов в Украине не будет. Посевная стартовала

Дефицита продуктов в Украине не будет.
Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий
Даже с уменьшенной посевной площадью существенных проблем в продовольствии не прогнозируется.
Также остается часть продовольствия на экспорт. Если до войны Украина была в пятерке лидеров на экспорт, то сейчас страна может попасть как минимум в десятку лидеров в этом году, но при условии, что порты разблокируют в ближайшее время. Иначе экспорт будет осуществляться альтернативным транспортом, но позиции Украины на мировом рынке будут слабее.
Даже с уменьшенной посевной площадью существенных проблем в продовольствии не прогнозируется.
Также остается часть продовольствия на экспорт. Если до войны Украина была в пятерке лидеров на экспорт, то сейчас страна может попасть как минимум в десятку лидеров в этом году, но при условии, что порты разблокируют в ближайшее время. Иначе экспорт будет осуществляться альтернативным транспортом, но позиции Украины на мировом рынке будут слабее.
Также, в Кабмине отметили, что во всех областях Украины, кроме Луганской, началась посевная кампания.
"На сегодняшнем заседании правительства приняли решение о максимальном упрощении регистрации сельхозтехники. Делается это для того, чтобы посевная нигде не останавливалась и не задерживалась", – отметил Денис Шмыгаль.
По его словам, аграриям уже выделили 3,5 млрд грн льготного финансирования.
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