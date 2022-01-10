В МИДе рассказали о прибытии украинцев из Казахстана

08:15 10 Январь Киев, Украина

В украинском аэропорту вечером 9 января приземлился пассажирский самолет из Казахстана , на борту которого находились 33 украинца.

Об этом стало известно после сообщения министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.



По словам чиновника, следующие два рейса, которые должны вернуть на родину граждан Украины из Казахстана, запланированы на 13 и 16 января 2022 года.



«Рейсовый самолет из Нур-Султана с 33-ю украинцами вскоре сядет в Киеве. Следующие рейсы из этого города запланированы на 13 и 16 января», — отмечается в сообщении министра.



Кулеба подчеркнул, что Министерство иностранных дел Украины сейчас активно работает над тем, чтобы в страну вернулись все обратившиеся за помощью украинцы, находящиеся в центре печальных событий, происходящих в Казахстане.



Украинцев доставили авиакомпании МАУ и Air Astana, а сам самолет, как уточнили в ведомстве, приземлился в 20:42 в аэропорту Борисполя.



Следует также добавить, что на данный момент не все граждане Украины могут вылететь домой. Украинское консульство в свою очередь оказывает поддержку тем, чьи рейсы из Казахстана постоянно отменяют. К слову, только в одном городе Алма-Ата более 100 человек ожидают возможности вернуться на родину.