В МИД рассказали о документах, необходимых для въезда в Турцию с 4 июня

Министерство иностранных дел Украины озвучило перечень необходимых документов для успешного пересечения турецкой границы.

"Турецкие пограничники будут требовать только один из указанных документов. Наши граждане должны сами выбрать, какой из документов взять с собой в путешествие. Документ должен быть на английском языке", - уточняет Олег Николенко.