В международных аэропортах Украины пройдет акция чествования "киборгов"

В Борисполе, а также других международных аэропортах Украины, состоится акция чествования защитников Донецкого аэропорта, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Во время мероприятия символически раздастся сигнал "Шана" авторства Михаила Рябоконя и музыкальное произведение "Мелодия" выдающегося украинского композитора Мирослава Скорика.
Мероприятие состоится с соблюдением установленных противоэпидемических требований и социальной дистанции.
Также эта акция состоится в международных аэропортах в шести областных центрах – Днепр, Запорожье, Ивано-Франковск, Львов, Одесса, Харьков.
Мероприятие состоится с соблюдением установленных противоэпидемических требований и социальной дистанции.
Также эта акция состоится в международных аэропортах в шести областных центрах – Днепр, Запорожье, Ивано-Франковск, Львов, Одесса, Харьков.
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