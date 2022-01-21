В международных аэропортах Украины пройдет акция чествования "киборгов"

10:34 21 Январь Киев, Украина

В Борисполе, а также других международных аэропортах Украины, состоится акция чествования защитников Донецкого аэропорта, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

“Памяти подвига украинских воинов-«киборгов», самоотверженно и мужественно защищавших передовой форпост государства – Донецкий аэропорт, 21 января 2022 года на ГП Международный аэропорт «Борисполь» (терминал D) состоится акция чествования героев с участием Ансамбля песни и танца сил Украины и музыкантов оркестра Почетного караула Отдельного президентского полка имени гетмана Богдана Хмельницкого", – говорится в сообщении.

Во время мероприятия символически раздастся сигнал "Шана" авторства Михаила Рябоконя и музыкальное произведение "Мелодия" выдающегося украинского композитора Мирослава Скорика.



Мероприятие состоится с соблюдением установленных противоэпидемических требований и социальной дистанции.



Также эта акция состоится в международных аэропортах в шести областных центрах – Днепр, Запорожье, Ивано-Франковск, Львов, Одесса, Харьков.