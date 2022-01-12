В Международном аэропорту "Борисполь" девушка устроила себе прогулку крылом самолета

16:21 01 Сентябрь Киев, Украина

"Если нельзя, но очень хочется, то можно", наверное, именно так подумала блондинка, открыв аварийную дверь и выйдя на крыло самолета.

Неизвестно, чем бы это закончилось, если бы не экипаж, который заметил девушку на крыле самолета.



Как удалось узнать, женщина, которая самовольно открыла аварийный выход лайнера и вышла на крыло - это пассажир, которая с мужем и детьми вернулась с отдыха в Турции. Она была трезвая, но причины своего поступка объяснить не смогла. Авиакомпания, которой принадлежит самолет, занесла ее в черный список пассажиров.