В Мелитополе на мощностях местного провайдера начал работу ростелеком

11:01 19 мая Киев, Украина

В Мелитополе на базе оператора "Воля" начал работу рашистский "Ростелеком", сообщает местное издание "РИА-Мелитополь"





Для восстановления доступа вводили в эксплуатацию резервные линии, но их возможности были ограничены, в частности, и из-за питания, поэтому работали они, пока хватало заряда.



Уже в апреле провайдер Воля приостановил работу и начал возвращать абонентам деньги. Тогда же мэр Иван Федоров рассказывал, что в планах россии протащить в Мелитополь линию интернета из оккупированного Крыма. Вместе с подключением горожане должны были получить все запреты и блокировки, действующие в российской сети.



18 мая интернет от Воли неожиданно заработал, однако в настройках появилось и название нового провайдера – Ростелеком. Проблемы с подключением к интернету мелитопольцы испытывали с первых дней временной оккупации региона. Причиной этого называли повреждения в результате взрыва всех идущих на город транспортных магистральных каналов. Магистральный кабель проходил в Васильевке по железнодорожному мосту.Для восстановления доступа вводили в эксплуатацию резервные линии, но их возможности были ограничены, в частности, и из-за питания, поэтому работали они, пока хватало заряда.Уже в апреле провайдер Воля приостановил работу и начал возвращать абонентам деньги. Тогда же мэр Иван Федоров рассказывал, что в планах россии протащить в Мелитополь линию интернета из оккупированного Крыма. Вместе с подключением горожане должны были получить все запреты и блокировки, действующие в российской сети.18 мая интернет от Воли неожиданно заработал, однако в настройках появилось и название нового провайдера – Ростелеком.

“Качество интернета соответствующее – как сообщают горожане, все страницы грузятся долго и связь постоянно прерывается. А еще "бонусом" ко всем неудобствам идет контроль ФСБ и запрет популярных в мире социальных сетей", - рассказывают мелитопольские журналисты.

В начале мая мониторы организации NetBlocks зафиксировали частичное восстановление доступа в интернет в Херсоне, однако работал он также не через украинскую телекоммуникационную инфраструктуру, а через российскую. Так, региональный провайдер Skynet (Херсонтелеком) маршрутизировался через Ростелеком и провайдера Миранда, работающего в оккупированном Крыму.



Впоследствии в Госспецсвязи сообщали, что кафиры шантажируют и других украинских провайдеров Херсонской области, заставляя подключаться к российским сетям.