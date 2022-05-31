В Мелитополе и Мариуполе оккупанты начали принимать документы для получения российского паспорта

11:18 31 мая Киев, Украина

Оккупанты в Мариуполе (Донецкая область) начали принимать документы для получения российского паспорта, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.



По его словам, чтобы получить новое удостоверение личности, мариупольцам надо получить справку о регистрации в Донецке и подать документы на паспорт в миграционную службу Новоазовска, находящегося под контролем "ДНР".

"Учитывая состояние сообщения с Донецком, это немного проблематично. Пока. Но можем констатировать, что аннексия Мариуполя россией перешла на следующую стадию реализации. Активную", - сказал Андрющенко.

В оккупированном Мелитополе (Запорожская область) в 170 километрах от Мариуполя новая пророссийская "администрация" открыла филиала Федеральной миграционной службы (ФМС) россии. 31 мая там начался прием документов на второе гражданство — российское.