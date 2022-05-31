В Мелитополе и Мариуполе оккупанты начали принимать документы для получения российского паспорта

Оккупанты в Мариуполе (Донецкая область) начали принимать документы для получения российского паспорта, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.
По его словам, чтобы получить новое удостоверение личности, мариупольцам надо получить справку о регистрации в Донецке и подать документы на паспорт в миграционную службу Новоазовска, находящегося под контролем "ДНР".
По его словам, чтобы получить новое удостоверение личности, мариупольцам надо получить справку о регистрации в Донецке и подать документы на паспорт в миграционную службу Новоазовска, находящегося под контролем "ДНР".
В оккупированном Мелитополе (Запорожская область) в 170 километрах от Мариуполя новая пророссийская "администрация" открыла филиала Федеральной миграционной службы (ФМС) россии. 31 мая там начался прием документов на второе гражданство — российское.
Напомним, 25 мая глава страны-агрессора путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства жителям Запорожской и Херсонской областей. США и Евросоюз осудили это решение. В Госдепартаменте отметили, что речь идет о «паспортизации», депортации и «фильтрации» местных жителей.
Войска рф контролируют южную часть Запорожской области. Там и в полностью оккупированной Херсонской области введены «бивалютные зоны», то есть можно расплачиваться и гривнами, и рублями.
В Киеве считают, что российские паспорта выдают жителям захваченных территорий Украины, чтобы интегрировать регионы в российское правовое, политическое и экономическое поле. Помимо этого обладателей российского гражданства могут послать на войну с Украиной.
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