В Мексике активистки феминистского движения подожгли правительственное здание

13:48 13 Сентябрь Киев, Украина

В мире нарастают протесты феминистского движения в защиту прав женщин. Так, по информации агентства Reuters, в Мексике участницы движения в защиту женщин от насилия попытались поджечь здание комиссии правительства по правам человека в центре столицы.

Около 25 женщин в масках выломали дверь, ворвались в здание и разложили костер внутри. Затем они покинули помещение и забросали стены коктейлями Молотова. Полиция арестовала 13 протестующих.

В Мехико уже неделю продолжаются протесты с требованием надлежащего расследования и раскрытия гибели женщин, которые стали жертвами насилия. Аналогичные демонстрации прошли в других городах страны.

Как свидетельствует статистика правоохранительных органов, в январе-июле в Мексике количество убийств женщин выросло на 5,4%.

Напомним, что ранее в Минске силовики избили участниц женского марша. На субботний протест вышло около тысячи девушек и женщин. Часть из них были избиты или задержаны неизвестными в военной форме и балаклавах.

Разница в оплате труда женщин и мужчин сократилась за время карантина.