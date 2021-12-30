В МАУ изменили расписание на осень

С учетом карантина в некоторых странах, авиакомпания МАУ изменила программу полетов на сентябрь, сообщила пресс-служба МАУ в среду, 19 августа.
Из-за продления соответствующих карантинных ограничений в МАУ в сентябре вынуждены будут отменить рейсы в Венецию (VCE), Стокгольм (ARN), Копенгаген (CPH), Хельсинки (HEL), Неаполь (NAP), Цюрих (ZRH), Будапешт (BUD), Тбилиси (TBS), Ларнаку (LCA), Франкфурт (FRA), Вену (VIE) и Варшаву(WAW).
Внутренние рейсы будут осуществляться по направлениям из Киева во Львов (LWO), Херсон (KHE) и Одессу (ODS).
Из Киева во Львов с 3 сентября рейсы будут выполняться по понедельникам, четвергам и пятницам. Из Львова в Киев - по вторникам, пятницам и воскресеньям.
Из Киева в Херсон с 4 сентября можно будет лететь по пятницам и воскресеньям, а из Херсона в Киев - по понедельникам и субботам.
Из-за продления соответствующих карантинных ограничений в МАУ в сентябре вынуждены будут отменить рейсы в Венецию (VCE), Стокгольм (ARN), Копенгаген (CPH), Хельсинки (HEL), Неаполь (NAP), Цюрих (ZRH), Будапешт (BUD), Тбилиси (TBS), Ларнаку (LCA), Франкфурт (FRA), Вену (VIE) и Варшаву(WAW).
Внутренние рейсы будут осуществляться по направлениям из Киева во Львов (LWO), Херсон (KHE) и Одессу (ODS).
Из Киева во Львов с 3 сентября рейсы будут выполняться по понедельникам, четвергам и пятницам. Из Львова в Киев - по вторникам, пятницам и воскресеньям.
Из Киева в Херсон с 4 сентября можно будет лететь по пятницам и воскресеньям, а из Херсона в Киев - по понедельникам и субботам.
При этом из Киева в Одессу со 2 сентября можно будет летать ежедневно, кроме вторника, а из Одессы в Киев - ежедневно, кроме среды.
Международные рейсы авиакомпания планирует осуществлять по следующим направлениям: Киев - Амстердам, Киев - Лондон, Киев - Париж, Киев - Ницца, Киев - Милан, Киев - Дубай, Киев - Каир, Киев - Мюнхен, Киев - Баку, Киев - Стамбул, Одесса - Стамбул, Киев - Тель-Авив, Одесса - Тель Авив, Киев - Ереван, Киев - Мадрид.
Изменения частот планируются на следующих маршрутах:
Киев – Амстердам: оборотные рейсы ежедневно, кроме вторника и четверга;
Киев – Лондон: рейс планируется 2 сентября;
Киев – Каир: по вторникам и четвергам с возвращением в Киев по средам и пятницам;
Киев – Дубай: добавляется еще две частоты по пятницам и воскресеньям;
Киев – Париж: рейсы будут осуществляться ежедневно, кроме вторника и пятницы;
Киев – Баку: каждую среду и воскресенье с возвращением в Киев по понедельникам и четвергам;
Киев – Стамбул: рейсы будут осуществляться ежедневно, кроме вторника и среды.
В МАУ планируют постепенно восстановить и расширить свою сетевую модель.
Другие маршруты авиакомпании пока остаются без изменений.
Ранее в МАУ обновили программу полетов на август текущего года. План полетов основан на предположении о свободном перемещении пассажиров через границы Европейского Союза и Шенгенской зоны с туристической целью.
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