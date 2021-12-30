В МАУ изменили расписание на осень

17:46 19 Август Киев, Украина





Из-за продления соответствующих карантинных ограничений в МАУ в сентябре вынуждены будут отменить



Внутренние рейсы будут осуществляться по направлениям из Киева во Львов (LWO), Херсон (KHE) и Одессу (ODS).



Из Киева во Львов с 3 сентября рейсы будут выполняться по понедельникам, четвергам и пятницам. Из Львова в Киев - по вторникам, пятницам и воскресеньям.



Из Киева в Херсон с 4 сентября можно будет лететь по пятницам и воскресеньям, а из Херсона в Киев - по понедельникам и субботам.



С учетом карантина в некоторых странах, авиакомпания МАУ изменила программу полетов на сентябрь, сообщила пресс-служба МАУ в среду, 19 августа.Из-за продления соответствующих карантинных ограничений в МАУ в сентябре вынуждены будут отменить рейсы в Венецию (VCE), Стокгольм (ARN), Копенгаген (CPH), Хельсинки (HEL), Неаполь (NAP), Цюрих (ZRH), Будапешт (BUD), Тбилиси (TBS), Ларнаку (LCA), Франкфурт (FRA), Вену (VIE) и Варшаву(WAW).Внутренние рейсы будут осуществляться по направлениям из Киева во Львов (LWO), Херсон (KHE) и Одессу (ODS).Из Киева во Львов с 3 сентября рейсы будут выполняться по понедельникам, четвергам и пятницам. Из Львова в Киев - по вторникам, пятницам и воскресеньям.Из Киева в Херсон с 4 сентября можно будет лететь по пятницам и воскресеньям, а из Херсона в Киев - по понедельникам и субботам.

При этом из Киева в Одессу со 2 сентября можно будет летать ежедневно, кроме вторника, а из Одессы в Киев - ежедневно, кроме среды.

Международные рейсы авиакомпания планирует осуществлять по следующим направлениям: Киев - Амстердам, Киев - Лондон, Киев - Париж, Киев - Ницца, Киев - Милан, Киев - Дубай, Киев - Каир, Киев - Мюнхен, Киев - Баку, Киев - Стамбул, Одесса - Стамбул, Киев - Тель-Авив, Одесса - Тель Авив, Киев - Ереван, Киев - Мадрид.



Изменения частот планируются на следующих маршрутах:



Киев – Амстердам: оборотные рейсы ежедневно, кроме вторника и четверга;

Киев – Лондон: рейс планируется 2 сентября;

Киев – Каир: по вторникам и четвергам с возвращением в Киев по средам и пятницам;

Киев – Дубай: добавляется еще две частоты по пятницам и воскресеньям;

Киев – Париж: рейсы будут осуществляться ежедневно, кроме вторника и пятницы;

Киев – Баку: каждую среду и воскресенье с возвращением в Киев по понедельникам и четвергам;

Киев – Стамбул: рейсы будут осуществляться ежедневно, кроме вторника и среды.

В МАУ планируют постепенно восстановить и расширить свою сетевую модель.

"Со второй половины сентября будут возобновлены внутренние и международные рейсы по маршрутам: Харьков - Тель Авив (TLV) - Харьков, Днепр - Тель Авив (TLV) - Днепр, Киев - Харьков (HRK) - Киев, Киев - Днепр (DNK) - Киев, а также дополнительная частота по маршруту Киев - Милан (MXP) - Киев", - говорится в сообщении на сайте МАУ.

Другие маршруты авиакомпании пока остаются без изменений.



Ранее в МАУ обновили программу полетов на август текущего года. План полетов основан на предположении о свободном перемещении пассажиров через границы Европейского Союза и Шенгенской зоны с туристической целью.