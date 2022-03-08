В Мариуполе снова начнется вторая попытка эвакуации мирного населения сегодня с 12.00

Сегодня, 6 марта, будет предпринята вторая попытка эвакуировать мирное население с Мариуполя, в котором ведутся ожесточенные бои с российскими оккупантами.
Режим тишины с российской стороной установлен с 10:00 до 21:00.
Гуманитарный "зеленый" коридор проложен по маршруту Мариуполь – Портовское – Мангуш (в объезд Никольского) – Республика – Розовка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье.
Эвакуация населения будет производиться с трех точек муниципальными автобусами:
– СК "Ильичевец" (пр. Нахимова, 53);
– Драмтеатр (Театральная площадь, 1)
– Кальмиусская районная администрация (пр. Металлургов, 193).
Передвигаться по маршруту коридора можно на личном транспорте, двигаясь по колонне муниципального транспорта (исключительно за автобусами). В голове колонны будет обеспечено сопровождение Красного Креста. Просьба ко всем выезжающим из города водителям максимально способствовать эвакуации мирного населения – берите с собой людей, заполняйте транспорт максимально!
Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.
– Драмтеатр (Театральная площадь, 1)
– Кальмиусская районная администрация (пр. Металлургов, 193).
Передвигаться по маршруту коридора можно на личном транспорте, двигаясь по колонне муниципального транспорта (исключительно за автобусами). В голове колонны будет обеспечено сопровождение Красного Креста. Просьба ко всем выезжающим из города водителям максимально способствовать эвакуации мирного населения – берите с собой людей, заполняйте транспорт максимально!
Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.
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